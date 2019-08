La o lună după ce a făcut infarct, Cornelia Catanga este din nou încercată de soartă: ”Pe mine m-a iubit Dumnezeu și m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit!”

La o lună după ce a făcut infarct, Cornelia Catanga este în doliu. Cumnata artistei s-a stins din viață și, astăzi, a fost înmormântată.

La o lună după ce a suferit un infarct, Cornelia Catanga este din nou încercată de soartă. Cumanata artistei s-a stins din viață și, astăzi, a fost înmormântată. Îndrăgita cântăreață de muzică lăutărească a luat, însă, o decizie radicală. Cornelia Catanga nu a mers la înmormântare deoarece vrea să și-o aducă aminte pe cumnata ei așa cum era în viață. (CITEȘTE ȘI: REACȚIA GABRIELEI FIREA DUPĂ CE CORNELIA CATANGA I-A CERUT O LOCUINȚĂ: “ORICE SITUAȚIE DE ACEST GEN”)

”Nu ne așteptam ca Mariana, care era o femeie cu un suflet mare, să moară atât de tânără. Medicii Spitalului ”Victor Babeș” s-au chinuit să o țină în viață, însă inima ei era foarte slăbită, ea avea probleme cardiace mai vechi. Obosea mult în ultima vreme. Soțul meu a plâns în genunchi, lângă patul ei, s-a rugat să se facă bine, dar biata femeie n-a mai avut zile. Suntem distruși. Nu merg la înmormântare, vreau să mi-o amintesc așa cum era, plină de viață.

Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu și m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu este o simplă coincidență. Am avut numai necazuri în ultima vreme, am pierdut casa, căci n-am mai avut bani de rate, locuim la un prieten cu inimă mare și am rămas fără bani, căci nu mai pot cânta trei luni, cât mă aflu în concediu medical”, a mărturisit Cornelia Catanga pentru Click.

Cine este Cornelia Catanga

În urmă cu o lună, Corneliei Catanga i s-a făcut rău și a căzut pe scări. Soțul și fiul ei au chemat de urgență ambulanța și au dus-o la spital. Medicii i-au făcut artistei o coronografie, iar apoi i-au montat un stent. Din fericire, Cornelia Catanga se simte bine acum și este în perioada de refacere. (VEZI ȘI: CORNELIA CATANGA, MĂRTURISIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE ZIUA ÎN CARE A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ)

Cornelia Catanga este cântăreață de muzică lăutarească. S-a născut în anul 1958, în satul Zeletin, judetul Buzău și este nepoata violonistei Maricica Catanga. În 1979, a cântat pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar în 1985 are primul spectacol la Sala Polivalenta (spectacol de comedie cu momente muzicale, alături de Stela Popescu și Alexandru Arșinel).

Din 1986 a susținut turnee în străinătate (în special Israel, dar și la Berlin) iar primul LP l-a lansat în 1989, acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu. După 1995 înregistrează colaborări cu Sfinx Experience, Nicu Constantin și Loredana Groza.