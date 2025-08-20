Larry Ellison, la un pas de a deveni cel mai bogat om din lume. Afaceristul ar putea depăși averea spectaculoasă a lui Elon Musk!

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este a doua cea mai bogată persoană din lume, după ce afacerile sale au crescut vertiginos în ultimii ani. Averea neta a afaceristului a înregistrat creșteri majore, depășind pragul atins de Jeff Bezos și Mark Zuckerberg, atingând aproximativ 300 de miliarde de dolari. Mogulul încearcă acum să-l depășească pe prietenul său apropiat Elon Musk, care deține o avere de peste 400 miliarde de dolari.

Larry Ellison este cofondatorul și cel mai mare acționar al Oracle Corp., un gigant software care sta la baza multor operațiuni corporative din întreaga lume. Recent, compania a avut succes pe piață, depășind rivali precum Amazon.com Inc.

Ellison, în vârstă de 80 de ani, deține peste 40% din Oracle, cu sediul în Austin, Texas, o echipă de navigație, evenimentul de tenis de la Indian Wells și proprietăți imobiliare, inclusiv insula Lanai din Hawaii.

În prezent, averea lui Larry Ellsion este estimată la 286 de miliarde de dolari, conform Bloomberg.

Crescut în sudul orașului Chicago, după ce a fost adoptat de mătușa și unchiul mamei sale, Ellison a abandonat atât Universitatea din Illinois, cât și Universitatea din Chicago, mutându-se la Berkeley, California, ocupând un loc de muncă de programator la Ampex, unde a lucrat la o bază de date numită Oracle pentru Agenția Centrală de Informații.

Cum a reușit Ellison să crească acțiunile companiei Oracle

Alături de doi parteneri, Ellison a fondat compania Oracle în 1977. Compania a vândut acțiuni într-o ofertă publică pe 12 martie 1986, cu o zi înainte de listarea la bursă a Microsoft Corp. A demisionat din funcția de director executiv al Oracle în septembrie 2014, preluând titlurile de președinte și director tehnic.

Oracle a investit miliarde de dolari în ultimii ani pentru a deveni un furnizor de infrastructură cloud, oferind putere de calcul și stocare prin internet, conform Bloomberg. Prețul acțiunilor Oracle aproape s-a triplat de la lansarea publică a ChatGPT în noiembrie 2022.

Acțiunile au crescut cu 5,7% pe 15 iulie, după ce Guvernul SUA a relaxat unele restricții impuse de fosta Administrație Biden, permițând producătorilor de cipuri precum Nvidia și Advanced Mirco Devices să exporte anumiți semiconductori în China.

