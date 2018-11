Laura Cosoi nu bagă bani în hainele fetiței: ”O risipă fără rost!”

Puține zile au mai rămas până când iarna își va intra în drepturi, iar vedetele nu uita asta! Astfel, magazinele sunt luate cu asalt, garderobele trebuie înnoite. Nu însă toate vedetele. Laura Cosoi este printre cele care nu vor să risipească banii.

Nu că nu s-ar interesa de una, de alta, dar nu cumpără aiurea, în abundență. Atât pentru ea, cât și pentru fetița ei, Rita.

„De curând am fost la cumpărături pentru mine și Rita! A trebuit să ne reînnoim garderoba – eu să-mi iau câteva lucruri de iarnă, iar Ritei să-i cumpăr hăinuțe noi, de sezon, pentru că în cazul bebelușilor asta este o situație cu care te întâlnești frecvent. Ei tot cresc, iar hainele devin din ce în ce mai mici! (CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI A POSTAT PE INSTAGRAM PRIMA FOTOGRAFIE CU CHIPUL FETIȚEI EI. CU CINE SEAMĂNĂ MICUȚA)

Din cauza asta, cum spuneam și cu o altă ocazie, nu sunt adepta unei investiții substanțiale în hainele pentru copii, pentru că mi se pare o risipă fără rost. Însă nici nu fac rabat la calitate. Și aici mă refer la materialele folosite, bumbac neapărat în cazul celor mici, la croială și combinațiile de culori.

Îmi venea să și zâmbesc în magazin, când mă gândeam cum va fi cu Rita peste ani, la shopping. Sunt convinsă însă că gustul pentru frumos se educă din copilărie, așa că nu am de ce să-mi fac problem,” a scris Laura Cosoi, pe blogul său.

Laura Cosoi face Revelionul în Maldive

Laura Cosoi are planuri mari de sărbători! Vedeta vrea să facă Revelionul în Maldive și nu va merge singură ci împreună cu soțul și fetița ei. Micuța Rita este deja obișnuită cu călătoriile peste hotare și nu va fi o problemă pentru ea să meargă cu avionul. „De sărbători să stăm și în București, apoi plecăm în Maldive cu Rita, stăm 8-9 zile.”, a spus Laura Cosoi, într-o emisiune tv. Ei bine, părinții se gândesc să0i facă micuței Rita și un frățior sau o surioară. (CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI A POSTAT O ALTĂ FOTOGRAFIE CU FETIȚA ȘI A ÎNCINS SPIRITELE: ”MARE MIRARE DACĂ NU VA SUFERI FETIȚA ASTA!”)

„Lucrez la al doilea volum pentru cartea de bucate, e un pic diferit. Îl lansez în primăvară. La teatru am în noiembrie spectacole. Da, ne gândim să mai facem un copil. Dacă ne dă Dumnezeu, da. Ne încurajează Rita.”

Laura Cosoi, vacanță cu Rita în sudul Franței

Laura Cosoi i-a organizat botezul fetiței sale în Maramureș pentru că a vrut ca Rita să fie obișnuită cu tradițiile românești încă din primele luni de viață. La sfârşitul lunii trecute, cei trei au ajuns cu bine pe Coasta de Azur, la Nisa, apoi la Paris. Laura Cosoi a mărturisit că fetița a fost foarte cuminte și pare să fie făcută pentru astfel de călătorii.

”Rita s-a simtit in elementul ei peste tot. Suntem niste parinti norocosi cu un copil bun, curios, care se adapteaza rapid schimbarilor. De fapt, asa ne si dorim sa o crestem. Spre exemplu, pe strada toata lumea se mira de ea: „Vai cat de mult par are!”, „Dar nu e prea dezbracata?” Nu suntem parinti inconstienti, dar ne straduim sa nu o infofolim, pentru ca ne dorim sa se termoregleze singura – cu alte cuvinte, sa nu o stricam, din prea multa grija sa-i sensibilizam organismul.

La sora lui Cosmin, Roxana, ne-am simtit ca acasa la noi, cu atat mai mult cu cat si ea sta tot la casa. Ne-am gospodarit singuri, am petrecut seri minunate si ne-am bucurat de toamna calda. Categoric, e o zona in care imi doresc sa revin! Rita s-a descurcat bine in scurtele drumuri pe care le-am facut cu masina”, a scris Laura Cosoi pe blogul ei personal.