Laura Cosoi revine în televiziune. Vedeta a spus când va apărea din nou pe micile ecrane: ”Trebuia să se întâmple primăvara asta”

Laura Cosoi a oferit recent un interviu în care a mărturisit că vrea să revină în televiziune. Actrița a dat mai multe detalii despre proiectele sale viitoare. Iată despre ce este vorba și când o vom revedea pe blondină pe micile ecrane.

Laura Cosoi este o persoană foarte activă din punct de vedere profesional. Deși în luna iunie ar urma să nască cel de-al treilea copil, blondina continuă să joace în piese de teatru și să își ducă la bun sfârșit sarcinile venite odată cu meseria sa de actor.

”Pare paranormal. Dar mie nu mi se pare ceva extraordinar. Am luat lucrurile cum au fost, nu sunt un om sofisticat, nu mă alint, nu mă văicăresc, nu mă plâng. Fac și de mâncare, stau și cu copiii, merg și la filmări”, a răspuns Laura, atunci când a fost întrebată cum reușește să fie și mamă cu normă întreagă, și să își continue și cariera, în același timp.

În cadrul unui interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit și despre cariera sa din televiziune. Actrița a menționat că în momentul de față are o ofertă venită din partea unui canal TV.

Când va apărea Laura Cosoi la televizor

Mai mult, vedeta a spus că ea ar fi trebuit să apară pe micile ecrane chiar în această primăvară, însă s-a amânat pentru la toamnă. Deși nu este o persoană care tânjește după celebritate, Laura își dorește să se reîntoarcă la TV.

”În momentul acesta, am o ofertă. Trebuia să se întâmple primăvara asta, dar s-a amânat pentru la toamnă. Până acum nu s-a nimerit nicio emisiune care să mi se potrivească. Nu am fost niciodată un om avid după celebritate. Tocmai de aceasta am avut o pauză destul de mare. Dar mi-aș dori să mă întorc în TV”, a declarat Laura Cosoi, pentru Impact.

