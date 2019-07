Laura Dincă, iubita lui Cristian Boureanu, și-a întrerupt cursurile la cele două facultăți la care este înscrisă! Care este motivul

Laura Dincă s-a axat pe designul vestimentar plus faptul că are și o afacere cu haine au făcut-o pe iubita lui Boureanu să-și întrerupă cursurile la cele două facultăți. Este prea ocupată și nu are timp pentru a le face pe toate.

„Nu am mai continuat cu facultatea. Am fost la ASE, la Management și la „Titu Maiorescu”, la Psihologie, dar le-am întrerupt”, a spus iubita lui Cristian Boureanu, pentru libertatea.ro.

În urmă cu doi ani, tânăra și-a făcut debutul în domeniul modei, cu sprijinul fostului politician. Se pare că a fost ideea lui Boureanu, care a sesizat potențialul creativ al jumătății sale.

„Fac rochițe, de doi ani sunt pe piață cu o firmă. Avem magazin la mall, avem un showroom, avem online, acum aștept să mă axez și pe America, ăsta este un plan și îmi doresc să ajung acolo. Să vedem cum ne duce viața și cum o să ne organizăm de acum încolo”, a mărturisit Laura.