Laura, fina soților Reghecampf, mărturii-bombă despre planurile celor doi: “Cu Ana am vorbit scurt. Eu pe Laur nu îl sun, am un respect aparte”

Soția lui Moise Boxi Olariu a acceptat să acorde un interviu prin telefon pentru Cristi Brancu, iar mărturiile despre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt literalmente surprinzătoare. Laura a dezvăluit cum a decurs întâlnirea cu nașii, care a avut loc după petrecerea aniversară a acestora, dar și ce i-a spus impresara după ce au apărut declarațiile lui Reghe despre divorț.

Laura, fina soților Reghecampf, mărturii-bombă despre planurile celor doi

Divorțează sau nu soții Reghecampf? Cei doi și-au reînnoit de curând jurămintele și apoi au pus pe tapet posibilitatea unui divorț. Care este, de fapt, adevărul, din spatele tuturor acestor supozițîi? Fina soților Reghekampf, Laura, soția lui Boxi, a făcut mărturisiri șocante la “Exclusiv VIP.

“Ne-am văzut pe 4 seara, am ieșit finii și nașii, a fost și Andreea Tonciu, a fost super bine. Apoi am fost invitați de nași la gratar, la ei acasă la Snagov, ne-am dus cu barca. A fost totul perfect. S-a discutat am decis copiii să vină în Germania și să mergem pe Costa de Azur. A venit și Sara. Nu s-a simțit nicio tensiune, s-au pupat, Ana a stat în brațe la nașu. O zi normală așa cum am văzut tot timpul la ei”, a declarat Laura Olariu prin telefon pentru emisiunea moderată de Cristi Brancu.

Nu rata: Anamaria Prodan, declarații fulminante după zvonurile legate de divorțul de Laurențiu Reghecampf: “Dacă există vreo amantă, o voi găsi!”

Despre așa-zisul divorț dintre celebra impresară și îndrăgitul antrenor de fotbal, soția lui Moise Boxi Olariu Laurei a precizat: “Cu Ana am venit scurt, mi-a apus că totul este OK, să nu îmi fac griji. Eu pe Laur nu îl sun, am un respect aparte. În situațiile astea nici nu aș îndrăzni să sun, toată lumea îl deranjează. Mi-a spus că o deranjează ce a apărut în presă, dar se rezolvă”.

Cât despre viitorul celor doi, fina Aneimaria Prodan și a lui Laurențiu Reghekampf este convinsă că acesta arată foarte bine: “Eu nu îi văd niciodată despărțiți, sunt și vor rămâne împreună până la sfârșitul vieții. Ei sunt făcuți unul ptr altul”. Puteți urmări declarațiile de la minutul 32 al video-ului de mai jos.

Te-ar putea interesa: Cum o are trecută în telefon Laurențiu Reghecampf pe Anamaria Prodan! Impresara a fost cea care a dezvăluit detaliul “picant”

Laurențiu Reghecampf, declarațiile prin care confirmă divorțul

“Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a mărturisit Laurenţiu Reghecampf joi, 17 iunie 2021, pentru publicația fanatik.ro.

Află și: Ce a implorat-o Reghe pe Anamaria Prodan + noile declarații făcute de Andreea Tonciu în contextul scandalului în care se află nașii ei

Sursa foto: arhivă, captură prima TV & Instagram / @anamariaprodanreghecampf