Marius Șumudică, o nouă etapă importantă! Ce echipă va antrena

Marius Șumudică revine în prim-planul fotbalului din Arabia Saudită, bifând o nouă etapă importantă în cariera sa de antrenor. Românul, în vârstă de 54 de ani, a fost prezentat oficial luni ca noul antrenor principal al formației Al-Akhdoud, echipă care evoluează în Saudi Pro League.

Numirea vine într-un moment extrem de delicat pentru club, aflat într-o situație critică în clasament, dar și într-un context competițional spectaculos, campionatul saudit reunind numeroase staruri internaționale, printre care și Cristiano Ronaldo.

Marius Șumudică este antrenor în Arabia Saudită

Pentru Șumudică, aceasta reprezintă a patra experiență ca antrenor în Arabia Saudită, după mandatele anterioare de la Al-Shabab, pe care a pregătit-o în două rânduri, în sezoanele 2018/2019 și 2022, precum și după perioada petrecută la Al-Raed, în ediția 2022/2023. Revenirea sa pe banca tehnică vine după o pauză de aproximativ opt luni, interval în care nu a antrenat nicio echipă.

Înțelegerea semnată cu Al-Akhdoud este valabilă până la finalul actualului sezon competițional. Contractul îi asigură antrenorului român un salariu de 600.000 de euro pentru această perioadă de jumătate de an, la care se poate adăuga un bonus consistent, în valoare de 150.000 de euro, în cazul în care obiectivul principal va fi atins. Misiunea sa este una clară și dificilă: salvarea echipei de la retrogradare. Contextul în care preia formația explică și încrederea acordată de conducerea clubului, Șumudică fiind cunoscut pentru capacitatea sa de a redresa echipe aflate în situații-limită.

Al-Akhdoud traversează un sezon complicat și ocupă în prezent penultimul loc în clasament, poziția a 17-a, cu doar cinci puncte acumulate după 12 etape disputate. Diferența față de primul loc care asigură menținerea în prima ligă este de numai trei puncte, ceea ce menține speranțele vii, însă fiecare etapă devine crucială. Programul nu este deloc favorabil, iar noul antrenor va trebui să găsească rapid soluții tactice și mentale pentru a revitaliza un lot lipsit de rezultate.

Primul test pentru Șumudică va avea loc sâmbătă, când Al-Akhdoud va evolua pe teren propriu împotriva formației Al-Ahli, una dintre cele mai puternice echipe din campionat. Adversara ocupă locul al treilea în clasament și dispune de un lot extrem de valoros, evaluat la peste 172 de milioane de euro. Prin comparație, lotul echipei preluate de tehnicianul român este cotat la aproximativ 10,78 milioane de euro, o diferență uriașă care subliniază dezechilibrul dintre cele două combatante. Din punct de vedere financiar și valoric, confruntarea se anunță una extrem de dificilă pentru Al-Akhdoud.

Șumudică și miliardarul Ioan Niculae, scandal în fața fotbaliștilor chiar în vestiar! ”Din momentul ăsta, să-i antrenați dumneavoastră!”

Legenda Rapidului, atac la Gigi Becali! ,,În România, ca să fii campion, faci alianțe! Șucu cu cine să facă?”