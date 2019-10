Laura Giurcanu se mărită, dar plănuiește o nuntă atipică! Cine va fi invitat la marele eveniment

Celebra vloggeriță a fost cerută de soție recent, după doar câteva luni de relație, de către… un romantic incurabil. Laura știe deja cum va arata nunta. Dă asigurări că-și va selecta foarte bine invitații, foarte puțini la număr.

Cererea în căsătorie a venit pe neașteptate pentru Laura Giurcanu, care înainte de a-l cunoaște pe cel care-i va deveni soț, ea a trecut printr-o dezamăgire extrem de mare, în urma unei despărțiri.

„Sunt foarte pregătită și încântată să mă așez la casa mea. În schimb, de nuntă, nu! Nu sunt nici pregătită și nici încântată, dar mie îmi place să stau acasă, să gătesc, să fac curat. Mi se pare foarte relaxant”, spune vloggerul.

„Nu mă așteptam să mă ceară în căsătorie. Eu veneam după un zbor lung, am ajuns acasă și s-a întâmplat. A fost la noi acasă, pe canapea, exact cum îmi doream. Nu am visat niciodată să fie într-un loc cu mulți oameni, să se uite la noi foarte multă lume… Nu-mi place să atragem noi atenția, contrar meseriei mele. Am plâns o oră, două, am sunat pe toată lumea… Cum se face! Relația noastră este cel mai liniștitor lucru care mi se putea întâmpla, e o avalanșă de sentimente pozitive! El mi-a scris poezii, e foarte romantic. M-a cucerit cu gesturi micuțe, mi-a adus de fiecare dată flori în ghiveci. Eu, în schimb, am fost mai teroristă puțin, dar acum sunt cea mai iubitoare!”, a povestit Laura la Antena Stars.

Nici vorbă de nuntă cu fast, cu sute de invitați și pregătiri cu luni și ani înainte. Laura vrea un eveniment simplu și încă se mai gândește dacă va îmbrăca rochia de mireasă sau nu.

„Nu mă încântă ideea de «hai să facem nişte acte, să fim legaţi forever» și nici de o nuntă cu 300 de invitaţi. Va fi ceva mic, restrâns, cu familia și prietenii. Nu mă încântă ideea unei nunți mari, n-am nici timpul și nici răbdarea necesare să organizez așa ceva. Asta îi spuneam şi mamei. Nu m-am văzut niciodată în rochie de mireasă. (…) Există certuri. Sunt chestii atât de banale. Dacă suntem puţini irascibili într-o zi putem să ne certăm…”, a spus Laura Giurcanu, citată de viva.ro.