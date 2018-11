Laurențiu Rus suspendat 9 etape!

Sanțicune drastică primită de ieșeanul Laurențiu Rus. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis ca miijlocașul Laurenţiu Rus, să fie suspendat nouă jocuri şi penalizat cu 20.000 de lei ca urmare a faultului dur comis la meciul cu CSU Craiova, care i-a atras eliminarea.

De asemenea, CSM Poli Iaşi şi CSU Craiova au primit penalităţi de câte 3.000 lei pentru întârzierea începerii jocului şi reluării acestuia după pauză. Valentin Mihăilă a fost scos cu ambulanţa de pe teren la meciul de săptămâna trecută, din deplasare, cu Politehnica Iaşi, după ce a fost faultat foarte dur de Laurenţiu Rus, acesta aplicându-i o lovitură de karate.

Ieșenii au anunțat că vor face apel la această decizie în încercarea de a-i sensibiliza pe federali să aplice o sanțiune mai blândă.

În altă ordine de idei, referindu-se la duelul de sâmbătă de la Giurgiu cu Astra, coechipierul lui Laurențiu Rus, Ovidiu Mihalache, a declarat că duelul este uul foarte important pentru formația din Copou, care în urma seriei de rezultate negative a ajuns la retrogradare.

„E un meci foarte important. Suntem conştienţi că noi am adus echipa aici, noi trebuie s-o scoatem. Cu un rezultat pozitiv la Giurgiu avem şanse la play-off în continuare. Suntem foarte dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Am mai avut serii negre şi în trecut, tot noi am scos echipa”, a declarat Ovidiu Mihalache.

Partida Astra Giurgiu- Politehnica Iași meci contând pentru etapa a XV-a a Ligii I va avea loc sâmbătă de la ora 15:00, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.