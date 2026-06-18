Laurette se confruntă din nou cu probleme medicale. Vedeta a revenit la spital după operație

La puțin timp după ce a trecut printr-o intervenție medicală, Laurette s-a confruntat cu noi probleme de sănătate, care au determinat-o să solicite din nou ajutorul specialiștilor. Vedeta a revenit la spital pentru o serie de controale și evaluări amănunțite, după ce starea sa nu ar fi evoluat conform așteptărilor.

Laurette a traversat o perioadă extrem de complicată din punct de vedere medical, după ce efectele unei proceduri realizate în urmă cu mai mulți ani au dus la probleme serioase de sănătate. La un moment dat, vedeta a fost nevoită să își petreacă luni întregi la pat. Astfel că, recuperarea s-a dovedit a fi una dificilă.

Deși a trecut prin mai multe operații și avea speranța că situația se îndreaptă într-o direcție favorabilă, evoluția nu a fost cea așteptată. Din acest motiv, Laurette a ajuns din nou sub supravegherea medicilor. Bruneta a revenit la spital pentru noi consultații și investigații.

Laurette, din nou pe mâna medicilor

Vedeta se confruntă cu noi probleme medicale, la scurt timp după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală. La doar câteva zile de la operație, vedeta a fost nevoită să revină la spital, după ce starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat.

Situația a determinat efectuarea unor controale suplimentare. Prin urmare, Laurette se află din nou sub supravegherea medicilor, care monitorizează evoluția recuperării sale.

„Din păcate, tot în spital sunt după ultima operație pe care am făcut-o acum două săptămâni. Am mers acasă, însă la aproximativ câteva zile starea mea s-a înrăutățit. Piciorul s-a infectat din nou, și a trebuit să mă întorc de urgență la spital. Acum sunt din nou internată. Nu vă ascund că sunt momente foarte grele, dar încerc să mă încurajez singură. Mă rog la Dumnezeu, îmi păstrez credința și mă agăț de fiecare speranță. În același timp, medicii fac tot ce le stă în putință să mă ajute să mă fac bine, să mă pun pe picioare și să mă întorc acasă la fetița mea.”, a transmis Laurette.

În ciuda dificultăților prin care trece, vedeta încearcă să își păstreze optimismul și să privească înainte cu încredere. Ea mărturisește că cea mai mare sursă de putere este fiica sa, pentru care își dorește să depășească toate provocările.

Mesaj pentru femeile care apelează la intervenții estetice

Totodată, Laurette a ținut să împărtășească experiența sa și să tragă un semnal de alarmă pentru persoanele care se gândesc să apeleze la intervenții estetice. Vedeta le-a îndemnat pe femei să se informeze temeinic înainte de a lua o astfel de decizie. Ea le-a sugerat să acorde o atenție deosebită riscurilor pe care anumite proceduri le pot implica.

„Aveți grijă de sănătatea voastră. Nicio operație estetică și nicio schimbare care să vă transforme corpul, și niciun prototip de frumusețe nu merită atâta suferință.”, a mai spus vedeta.

Laurette a povestit că problemele medicale cu care se confruntă în prezent sunt legate de o procedură estetică realizată în anul 2019, când ar fi apelat la injectări cu aquafeeling. Vedeta spune că această experiență i-a adus ulterior complicații care continuă să îi afecteze starea de sănătate.

„În anul 2019 mi-am făcut injectări cu aquafeeling. În luna august se va împlini aproape un an de când lupt cu efectele acestei substanțe și trec prin intervenții și tratamente pentru a o scoate. De aceea, vă rog să vă informați foarte bine înainte de orice procedură și să puneți sănătatea pe primul loc.”, a mai spus Laurette.

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Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”