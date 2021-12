Legătura neștiută dintre Cătălin Botezatu și Elena Ceaușescu + Câți bani a făcut designerul în perioada comunismului

Cătălin Botezatu a vorbit, în cadrul unui interviu, despre viața sa în perioada comunismului. Designerul a dezvăluit, de asemenea, și ce relație a avut cu Elena Ceaușescu.

În perioada comunismului, meseria de model era râvnită de toată lumea. Salariile erau colosale și exista oportunitatea de a călători în afara țării. Cătălin Botezatu și-a început cariera în 1984 ca manechin al casei de modă Venus, care era condusă de Zina Dumitrescu. Doi ani mai târziu, designerul și-a deschis prima casă de modă și a lansat numeroase colecții, dar și o linie de lenjerie masculină.

În perioada comunismului, Cătălin Botezatu a câștigat bani frumoși. De exemplu, după fiecare prezentare de la Moscova, designerul se întorcea acasă cu contravaloarea unei Dacii. (CITEȘTE ȘI: CE STUDII ARE CĂTĂLIN BOTEZATU. CÂTE CLASE ARE ȘI CE NOTE AVEA CÂND ERA ELEV)

”Modellingul în vremea comunismului era foarte fain, dar munceam foarte mult. Eu am început la 18 ani, la Centrul de Cercetare al industriei ușoare, era cel mai înalt forum de fashion, lucram cu carte de muncă. Am avut șansa să cunosc toți președinții de stat care au vizitat România, pentru că ori de câte ori aveau o vizită, familia Ceaușescu, în programul pe care îl aveau, le includeau și o prezentare de modă. Uneori aveam și două prezentări de modă pe zi, iar în celelalte zile stăteam în probe.

Eu mai aveam colaborări cu casa de modă Venus, Adesgo, aveam plecări în afară, în Rusia, Germania. La nemți chiar am câștigat premiul pentru cel mai bun și cel mai rapid manechin european, mă schimbam în 40 de secunde, iar la ruși, Doamne, făceam o mulțime de bani. Ca să vă dați seama, după fiecare prezentare de la Moscova, eu mă întorceam cu contravaloarea unei Dacii. Acolo chiar se făceau bani frumoși, dar ca să pleci din țară, pe vremea aceea, trebuia să ai dosarul extrem de curat. Pe de altă parte, foarte mulți manechini care au plecat din țară, nu s-au mai întors. Când plecam în Franța sau în Germania, doar jumătate ne mai întorceam”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

Ce relație a avut cu Elena Ceaușescu

Cătălin Botezatu era nelipsit de la evenimentele organizate de soții Ceaușescu. Ctălin Botezatu recunoaște că a fost privilegiat, iar prima doamnă a României voia ca el să-i ofere mereu buchetele de flori la petreceri.

De-a lungul timpului… au tot existat zvonuri potrivit cărora între Cătălin Botezatu și Elena Ceaușescu ar fi fost vorba despre o relație intimă. Designerul a mărturisit că, într-adevăr, a avut o relație specială cu Prima Doamnă a României, de pe urma căreia a avut anumite beneficii, dar a fost rezervat în privința altor detalii. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, PUS ÎNTR-O SITUAȚIE STÂNJENITOARE LA FESTIVALUL DE FILM DE LA CANNES. CE A PĂȚIT CELEBRUL DESIGNER)

”Familia Ceaușescu era o familie extrem de simplă, de normală. Erau haioși, se distrau. Cred că ar fi putut face lucruri frumoase dacă ar mai fi trăit. Noi am avut o relație foarte frumoasă și foarte bună. Într-un complex de împrejurări, doamna Elena Ceaușescu a anunțat că mă dorește doar pe mine să îi ofer flori, am devenit într-un mod tacit preferatul ei. Datorită dânsei, în mai puțin de 24 de ore, am primit buletin de București.

Au urmat și intimități, dar mai târziu. Dar nu era ușor să fiu preferatul Elenei Ceaușescu. La fiecare ofertă de flori, trebuia să fiu cu analizele la zi, nu trebuia să fiu răcit. Am avut șansa să mai merg, să mai beau câte o cafea prin Palatul Primăverii. S-a scris că am fost amantul Elenei Ceaușescu, ce pot să spun eu e că am avut o relație foarte specială, dar un bărbat adevărat nu spune niciodată ce femei a avut. Prin patul meu au trecut foarte multe femei celebre, cu soți celebri, sau măritate în acel moment”, a mai spus Cătălin Botezatu.