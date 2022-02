Legătura neștiută dintre Zanni de la Survivor şi Arkanian de la Chefi fără limite. Acum s-a aflat tot

Zanni de la Survivor şi Arkanian de la Chefi fără limite sunt două persoane diferite, care la prima vedere nu par să aibă mai nimic în comun. Însă, cei doi fac parte din Golden Boy Society, echipa lui Alex Velea. Un alt lucru pe care cei doi tineri îl au în comun este faptul că adoră să gătească, atât Zanni, cât și Arkanian participând la show-uri culinare.

Zannidache Edmond Hubert a fost concurent în sezonul 8 „Chefi la cuțite”. De-a lungul diferitelor bătălii culinare, tânărul s-a ambiționat și a demonstrat că și un simplu pasionat de bucătărie are toate șansele să ajungă un bucătar priceput. În ediția 34 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Zannidache Edmond Hubert a fost eliminat și momentul a fost unul mai mult decât emoționant.

Zanni are o poveste de viață impresionantă. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui avea să se schimbe. „Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la ”Chefi la cuțite”.

Cine este Arkanian de la ”Chefi fără limite”

Arkanian este un cunoscut rapper român, în vârstă de 22 de ani. A devenit cunoscut în toată țara după ce a devenit parte din Golden Boy Society, echipa lui Alex Velea. În plus, concurentul de la Chefi fără limite a scos recent o piesă și cu iubita cântărețului. El și Antonia se clasează pe primele locuri în Trening cu melodia „Complicated’.

Arkanian a devenit unul dintre „protejații’ lui Alex Velea în urmă cu aproximativ trei ani. Atunci, el s-a alăturat echipei Golden Boy Society, alături de alți tineri talentați. Tot de atunci, succesul lui în muzică a „explodat’ pe piața muzicală. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale lui sunt „XO’, „Abracadabra’, „Vitan Baby’, „Construiesc un imperiu’, etc.

Sursa foto: Facebook