Leguma din România care se poate recolta numai cu echipament de proiecție! Este căutată, dar toxică prin gazul emis

Cel mai picant ardei din lume care a doborât recordul mondial al iuțimii a fost creat în laboratoarele Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău. În acest laborator, cei care culeg acești ardei iuți seamănă mai mult cu niște chimiști decât cu agricultori tradiționali.

Aceștia sunt echipați cu halate, măști și chiar două perechi de mănuși pentru a se proteja de iuțimea acestor ardei. Ardeii cultivați în solariile băncii de gene sunt extrem de picanți. Atât de iuți încât gazul pe care îl eliberează în timpul recoltării provoacă lăcrimare, strănut și iritații puternice.

Cel mai iute ardei din România, recoltat cu echipamente speciale

Pentru a evita aceste reacții, agricultorii trebuie să poarte un echipament de protecție special, deoarece contactul direct cu ardeii poate provoca usturimi severe. Manipularea lor fără protecție devine pur și simplu imposibilă. Unii ardei sunt atât de iuți încât au ajuns să fie interziși pentru consumul direct, deoarece sunt extrem de periculoși încât pot irita pielea chiar și prin mănuși.

Capsaicina este substanța responsabilă pentru iuțeala acestora și este extrem de apreciată în gastronomie, în medicină, dar și pentru autoapărare. Aceste soiuri cu un nivel foarte mare de capsaicină sunt utilizate, mai ales în preparate culinare, dar și în spray-uri pentru protecție împotriva animalelor sălbatice.

Cel mai iute ardei din lume care a fost creat în laboratoarele din Buzău atinge valori de 2,4 milioane de unități Scoville și provine din încrucișarea unui soi local cu varietăți internaționale, la cererea unui pasionat care își dorea un ardei extrem de iute pentru a obține cel mai picant babic, conform stirilekanald.ro.

Din cauza intensității sale, acest ardei nu poate fi folosit în alimentație și necesită o manipulare cu grijă pentru a evita iritațiile extreme. Banca de Resurse Genetice din Buzău are sute de soiuri de ardei iuți, fiecare cu un mare conținut de capsaicină. Acești ardei conțin o sursă foarte mare de vitamina C, având chiar mai multă decât o lămâie, ceea ce le conferă și o valoare nutrițională deosebită.

