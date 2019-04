Leo de la Strehaia cere României daune de 10 milioane €! Motivul este…

Caz uluitor în showbiz-ul românesc! Leo de la Strehaia vrea să dea statul în judecată și pretinde daune de ordinul milioanelor de euro. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii și mărturii incredibile. (CITEȘTE ȘI: IUBITUL A UMILIT-O DE FAȚĂ CU POLIȚIȘTII PE FOSTA PREZENTATOARE DE LA PRO TV)

Leo de la Strehaia este mai hotărât ca niciodată să deschidă un proces la CEDO împotriva statului român, după ce sora lui a fost arestată. (10 motive sa alegi videochat) În urmă cu ceva timp, Olga Mihai, sora lui Leo, a fost găsită vinovată într-un dosar de evaziune fiscală și condamnată la doi ani și șase luni de închisoare, din care a executat aproximativ șapte luni în Italia, acolo unde deține statutul de rezident. Ulterior, atunci când a revenit în țară, sora lui Leo a fost încarcerată într-un penitenciar din România, cu toate că ea și-ar fi ispășit pedeapsa conform legilor din Italia. (CITEȘTE ȘI: IUBITUL A UMILIT-O DE FAȚĂ CU POLIȚIȘTII PE FOSTA PREZENTATOARE DE LA PRO TV: ”FOMISTO, MI-AI MÂNCAT BANII ȘI AI PLECAT CU 100.000 DE P@#I!”)

Cererea de eliberare a surorii lui Leo, respinsă!

În urmă cu câteva zile, magistrații de la Tribunalul Dolj au respins cererea de eliberare condiționată a Olgăi Mihai, sora lui Leo de la Strehaia, iar ”Prințul țiganilor” vrea să își caute dreptatea la CEDO. Leo vrea să dea statul în judecată și să ceară daune de 10 milioane de euro. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele)

”Soluția pe scurt: În baza art. 4251 alin. 7 C.p.p. Respinge ca nefondată contestaţia formulată împotriva sentinţei penale nr. 238/29.01.2019 a Judecătoriei Craiova de contestatoarea condamnată Mihai Olga. În baza art. 275 alin. 2 Cod Procedură Penală, obligă condamnatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. Suma de 157 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu parţial rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică”, se arată în decizia magistraților.

„Sora mea este ținută abuziv în închisoare”

”Sora mea, Olga, a primit o condamnare de doi ani și șase luni de închisoare pentru evaziune fiscală, dar, cum ea are rezidența în Italia, după ce s-a emis ordinul de încarcerare a fost reținută de italieni și a executat acolo șapte luni, după legislația lor. Practic, ea și-a executat pedeapsa. Cu toate astea, după ce a revenit în țară, a fost reținută și în prezent a executat un an și patru luni, iar recent i-au respins cererea de eliberare condiționată. Consider că sora mea este ținută abuziv în închisoare când are doi copii și nepoți. Împreună cu familia o să deschidem un proces la CEDO și o să pretindem despăgubiri de 10 milioane de euro”, a declarat Leo, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Leo, denunț la DNA

În ianuarie 2017, Leo de la Strehaia făcea un denunț de zile mari la DNA. Faptele de corupţie reclamate de Leo erau extrem de grave. La mijloc ar fi fost vorba de o mită uriaşă, primită de o persoană care deţinea o funcţie importantă. Leo ar fi fost de faţă la oferirea mitei, susţinea el, şi a povestit cum s-au întâmplat lucrurile în faţa procurorilor DNA. (NU RATA, AICI: SEXY-PREZENTATOAREA TV A FĂCUT ȘPRIȚ ÎN TREI CU EX-UL BIANCĂI + UN BĂIAT DE ORAȘ!)

„În cursul anului 2012, tatăl meu m-a rugat să-l însoţesc, pe el şi pe Mituş, într-o deplasare în Drobeta Turnu Severin. Nu am ştiut iniţial unde mergem, şi, observând două genţi de voiaj, una de culoare neagră, una de culoare albastră, l-am întrebat ce conţin.

Tata mi-a spus că acolo sunt şi banii de robineţi şi că Mituş trebuie să-i dea procurorului în schimbul eliberării copiilor săi. Mituş mi-a spus că în genţile de voiaj se află suma de un milion de euro. Am crezut că glumesc şi le-am spus că nu cred ce-mi spun. Mituş a desfăcut genţile şi mi-a arătat banii.

Erau topuri de bancnote de 50 şi 100 de lei, extrem de voluminoase. L-am întrebat pe Mituş de ce dă o mită în asemenea cuantum. Mi-a spus că e prejudiciul foarte mare în dosar, de peste 50 de milioane de euro, şi că aşa a cerut procurorul”, a spus Leo de la Strehaia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)