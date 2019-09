În urmă cu câteva săptămâni, vestea că Leo de la Strehaia a fost la un pas să își piardă viața după ce a suferit un accident vascular cerebral a șocat întreg showbiz-ul românesc. După ce a fost supus unor expertize medicale amănunțite și a fost examinat de mai mulți specialiști, ”Prințul tiganilor” a fost externat, în urmă cu câteva zile. Dana Criminala, soția controversatului personaj monden, a oferit amănunte de ultimă oră despre starea de sănătate a acestuia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile uluitoare. (CITEȘTE ȘI: IULIA VÂNTUR S-A “DISTRAT“ DOUĂ ORE PE TELEFON LA FRATELLI MAMAIA)

În urmă cu câteva săptămâni, cel supranumit ”Prințul țiganilor” a trecut prin momente de cumpănă. Leo de la Strehaia a suferit un accident vascular cerebral și a ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii au făcut eforturi supraomenești ca să-i salveze viața. (NU RATA: “MILIONARUL SINGURATIC” A APĂRUT CU CEL MAI SCUMP SUV DIN LUME)

După ce a primit îngrijirile medicale necesare și a fost supus unor analize amănunțite, Leo a primit acordul medicilor să părăsească unitatea medicală în care a fost internat. Cu toate acestea, trebuie să urmeze un regim strict și zilnic trebuie să respecte, cu rigurozitate, tratamentul medicamentos.

”I-au fost afectate mâna dreaptă și gura”

Dana Criminala, soția lui Leo, a vorbit, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România, despre starea de sănătate a celui supranumit "Prințul țiganilor".

”Acum, Leo e mai bine. În urmă cu câteva zile, medicii au decis să-l externeze. Accidentul vascular cerebral i-a provocat semipareză pe partea dreaptă. I-au fost afectate mâna dreaptă și gura. S-a confruntat cu grave probleme de vorbire. A fost tratat bine în spital, dar acum trebuie să urmeze recuperarea acasă. Are regim drastic și din cauza diabetului, fără tutun, fără dulciuri, sare și grăsimi. Urmează un tratament medicamentos riguros, are câte nouă pastile dimineața, la prânz și seara. E sub supraveghere strictă. Dacă nu respectă regimul impus de doctori îl mănânc. Eu îi sunt asistentă personală, îi sortez medicamentele, fac mâncare de regim și îl pun la odihnă”, a declarat Dana Criminala, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A fost reținut sub acuzația de înșelăciune

În luna iulie, "Prințul țiganilor" a fost reținut de oamenii legii pentru că ar fi fost implicat într-un caz de înșelăciune alături de fiul său.

”Sunt nevinovat. Aparatele alea… urmau să se vândă. Nu le-au furat nimeni”, a spus Leo de la Strehaia în timp ce mergea spre mașina poliției.

“Clientul meu a fost reținut pentru 24 de ore, acuzațiile sunt pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Este acuzat că a luat o marfă de la o anumită societate, plata nu a ajuns încă la scadență, dar a fost formată plângerea și în acest moment s-a luat măsura reținerii. Mâine va fi dus la audieri, la orele 11:00, în calitate de inculpat. A prezentat exact cum au stat lucrurile, a dat o declarație destul de complexă, au durat vreo trei ore și ceva audierile, noi apreciem că nu este infracțiune, repet, a fost luată o marfă cu plata la termen , termenul expiră peste 32 de zile. Sub acest aspect, nu apreciem că ar putea să existe infracțiunea de înșelăciune, dar vom vedea. Se administrează probe, s-au efectuat percheziții. Vom vedea cum va fi administrat probatoriul în continuare”, declara Ioan Andrei Necea, avocatul lui Leo de la Strehaia.

