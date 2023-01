Cornel Ilie s-a afișat alături de, posibil, noua lui parteneră! Paparazzii CANCAN.RO l-au surprins aseară pe solistul trupei „Vunk” la premiera de gală a filmului „Taximetriști”, în Afi Cotroceni, alături de o brunetă. Cei doi păreau destul de intimi, semn că se poate ca solistul să aibă o nouă parteneră. Avem imaginile exclusive și vi le prezentăm în cele ce urmează!

Au trecut mai bine de doi ani de când Cornel Ilie a divorțat de Eliza Suditu, mama celor doi copii ai solistului trupei „Vunk”. De atunci, Cornel Ilie s-a axat mai mult pe viața profesională, însă a mai fost surprins, de-a lungul timpului, în compania unor domnișoare. Nimic serios, ar părea. Căci acum, solistul trupei „Vunk” s-a afișat alături de o altă femeie.

Cornel a fost zărit aseară, de paparazzii CANCAN.RO, exact când și-a făcut apariția la premiera filmului „Taximetriști„, în Afi Cotroceni. Și a părut destul de apropiat de bruneta misterioasă.

Căci încă de la sosirea în centrul comercial, cei doi au stat doar unul lângă celălalt. Au socializat și au împărtășit impresii, iar zâmbetul de pe chip nu i-a dispărut solistului de la „Vunk„. Imaginile stau mărturie!

Solistul trupei „Vunk”, prietenie cu fosta după divorț

Cornel Ilie a divorțat în anul 2020, după cinci ani de mariaj. Era căsătorit cu Eliza Suditu, iar ea a adus pe lume doi copii. O fetiță, Zara, dar și un băiat pe nume Cezar. Anunțul separării a fost făcut chiar de solistul trupei „Vunk”, pe pagina sa de socializare.

„De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul «divorț» să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a scris, pe atunci, Cornel Ilie pe Facebook.

Mai mult decât atât, spre finalul anului 2021, solistul trupei Vunk a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO alături de fosta soție. Cei doi păreau mai apropiați ca niciodată, iar Eliza a fost, toată, numai un zâmbet. (Vezi AICI detalii)

