Lida Buble și-a luat prin surprindere fanii din mediul online! Prima postare pe care a făcut-o după ce filmările de la Asia Express s-au terminat

Astăzi, Lidia Buble și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Se pare că filmările pentru Asia Express s-au terminat, iar cântăreața s-a întors pe rețelele de socializare, după o absență lungă. Care a fost primul mesaj pe care l-a transmis internauților?

Filmările pentru noul sezon al emisiunii de la Antena1 au ajuns la final, iar toți concurenții s-au întors acasă. Lida Buble a fost prima care a dat vestea. Imediat ce a pus mâna pe telefon vedeta a făcut câteva postări în mediul online. Aceasta și-a anunțat fanii că a revenit și i-a avertizat că o să fie extrem de activă în mediul online. (CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE ȘI SORA EI, PREGĂTIRI INTENSE PENTRU PLECAREA ÎN „ASIA EXRPRES”! „AM PETRECUT TOATĂ ZIUA ÎN SALON”)

Internauții au fost luați prin surprindere iar unii dintre ei s-au grăbi să tragă concluzii. Inițial aceștia s-au întristat crezând că vedeta a fost eliminată din competiție. Însă Lidia Buble a venit imediat cu lămuriri și le-a spus tuturor că filmările s-au încheiat.

„Iubirileee meleeeeeee❤ S-a întors mama voastrăăă.Ce faceți voooi? V-am lipsit?… A fost vis. Abia Aștept să vedeți câte tâmpenii am făcut. Ce dor mi-a fost să fac story. Să vă înarmați cu răbdare că vă bombardez grav zilele următoare”, le-a spus Lidia Buble fanilor din mediul online.

View this post on Instagram A post shared by Lidia Buble (@lidiabuble)

Lida Buble și Esty au făcut echipă pentru Asia Express

În aventura din Asia Express, Lidia Buble a făcut echipă cu sora sa Esty, iar la plecarea din țară au declarat că sunt hotărâte să se întoarcă acasă cu premiul cel mare.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble.

Double Bubble Trouble…catch us if you can❤Așteptam de mult timp momentul ăsta. Până în finală nu ne oprim.”, a spus Lidia Buble înainte de a pleca în Asia.

(VEZI ȘI: LIDIA BUBLE ȘI SORA EI SE PREGĂTESC PENTRU ASIA EXPRESS! ARTISTA ESTE ÎNCÂNTATĂ DE AVENTURA CE O AȘTEAPTĂ.)