Lidia Buble a dezvăluit secretul siluetei sale! Alimentele care nu lipsesc din meniul ei zilnic

Lidia Buble are o siluetă de invidiat și nu se ferește să se afișeze în ipostaze incendiare. Recent, celebra cântăreață a dezvăluit secretul siluetei sale. Află, în articol, ce alimentație are vedeta pentru a se menține în formă!

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Dincolo de cariera muzicală, vedeta este foarte activă și pe Instagram, acolo unde a adunat peste 1,4 milioane de urmăritori. Celebra cântăreață obișnuiește să le împărtășească fanilor ei atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, în cadrul unui interviu, ea a vorbit despre modul în care reușește să se mențină în formă.

Lidia Buble are un trup de invidiat, ca tras prin inel. Recent, cântăreața a dezvăluit și cum reușește să își mențină silueta. Ei bine, artista nu consumă carne deloc, doar pește. De asemenea, salatele și supa de tăiței nu lipsesc din meniul său zilnic.

Celebra cântăreață a mărturisit că a adoptat un stil alimentar sănătos încă de mică și continuă să fie foarte atentă la ceea ce mănâncă. Mai mult decât atât, Lidia Buble face masaj cu bambus și foarte mult sport.

„Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau… jeleuri. Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct.

Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un MUST să fiu în cea mai bună formă a mea”, a precizat Lidia Buble pentru Spynews.ro.