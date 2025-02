Lidia Buble a pățit-o grav în Istanbul! Întâmplarea bizară care a lăsat-o fără cuvinte

Lidia Buble, cunoscută pentru sinceritatea cu care împărtășește momente din viața sa cu fanii, a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei vacanțe la Istanbul. Deși nu mai este atât de prezentă pe micile ecrane, artista își ține admiratorii la curent cu toate aventurile sale.

Recent, celebra cântăreață a decis să petreacă o vacanță în Istanbul, însă vizita s-a transformat într-o experiență de neuitat – și nu în sensul bun. Nemulțumită de starea părului său, Lidia a decis să viziteze un salon descoperit pe Instagram, fiind impresionată de imaginile cu coafurile perfecte de pe pagina acestuia. Realitatea, însă, a fost departe de așteptările vedetei.

„Părul trebuia tuns, pentru că nu mai arăta deloc bine. Mereu când mă periam, îmi cădeau fire de păr și nici nu mai arăta bine. Am ajuns la Istanbul și acolo am mers la tuns. Eu am intrat în salon și am încercat să le spun ce îmi doresc, dar nu vorbeau deloc engleză, așa că le-am arătat poze. I-am văzut pe Instagram și erau niște coafuri superbe.

Am ajuns acolo, m-am așezat pe un scaun și a venit la mine un băiat, cred că era asistent. Nu el trebuia să mă tundă, eu voiam pe altcineva, pe cine văzusem pe Instagram. A venit băiatul și și-a pus căștile pe cap, cred că asculta ceva. La un moment dat s-au strâns armate de oameni în jurul lui și ăsta a început să mă tundă, unul dădea cu foarfeca în timp ce mă tundea, unul usca părul… Nu mai înțelegeam nimic! Se întâmplau foarte multe chestii în capul meu în același timp. M-am uitat pe jos și am văzut jumate de cap pe jos și am zis că voi pleca fără păr. M-au filmat încontinuu, probabil să pună pe rețelele lor de socializare videoclipul”, a povestit Lidia Buble pe rețelele de socializare.