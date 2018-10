Lidia Buble s-a fotografiat goală în baie: ”Păcat de tine că te despoi așa!”

Lidia Buble s-a fotografiat goală în baie, apoi a postat fotografia pe Instagram. Rețeaua de socializare este, din ce în ce mai des, preferata vedetelor atunci când vine vorba despre fotografii care ar putea deveni virale sau, cel puțin, controversate. Iată că Lidia Buble ni se înfățișează într-o nouă ipostază. E drept că fotografia este destul de… aburită, astfel încât curioșii trebuie să dea frâu imaginației, însă rămâne gestul, cum se spune. Iar vedeta ne demonstrează că dorește să treacă într-o nouă etapă. Cel puțin la nivelul fotografiilor.

Lidia Buble s-a fotografiat în oglinda din baie, aburită, dar ștearsă cu mâna de ea, în formă de inimă.

Vedeta și-a acoperit sânii cu mâna stângă, iar partea intimă a lăsat-o în zona aburită a oglinzii. De asemenea, se vede că artista are și un prosop pe ea, dar care stă să cadă.

„Cămașa”, a scris Lidia Buble în dreptul imaginii cu ea goală, acesta fiind numele unei piese de-ale sale.

CITEȘTE ȘI: MESAJUL LIDIEI BUBLE PENTRU RĂZVAN SIMION, DUPĂ CE S-A ZVONIT CĂ S-AU DESPĂRŢIT

Lidia Buble s-a fotografiat goală în baie. Reacțiile fanilor au trecut de la o extremă la cealaltă

Firește, o astfel de fotografie nu putea să treacă neobservată. După cum nu poate uita nimeni că Lidia Buble este fiică de preot. Motiv pentru care unii dintre fani au taxat-o fără milă. Alții, firește, au fost încântați de ceea ce au reușit să vadă în fotografie.

„Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena (11 ani), Diana (16 ani), Elisei (18 ani), eu, Estera (23 de ani), Daniel (27 de ani), Corneliu (29 de ani), Daniela (31de ani), Simion (33 de ani), Beniamin (35 de ani), Iosif (37 de ani). Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, povestea Ldia Buble într-un interviu.

”Pacat de tine ca cunosti cuvatul lui Dumnezeu si te despoi asa”, a certat-o cineva pe Lidia pentru că a postat o astfel de fotografie. Iar un alt vizitator al paginii s-a arătat la fel de indignat: ”Păcat de tine, la asta chiar nu ma așteptam din partea ta ! Totusi ai fost crescuta intr.o familie de pocaiti! 😞😝”.

Însă nu au lipsit nici comentariile laudative: ”Bai fetita,esti mortala❤️”, a exclamat altcineva. ”La postarea asta vei face 75,000 de like sau chiar mai multe”, ”Asteptam cat mai multe poze asa , ca esti arta!”, au mai scris fanii Lidiei Buble pe pagina sa de Instagram.

CITEȘTE ȘI: CÂT AU SUFERIT PĂRINŢII LIDIEI BUBLE DIN CAUZA RELAŢIEI ARTISTEI CU RĂZVAN SIMION! AU FOST TERORIZAŢI CU….