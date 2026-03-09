Acasă » Știri » Lidia Buble și Horațiu Nicolau au probleme în relație? Vedeta în căutarea unui nou partener: „Poate plec de aici cu hăndrălăul”

De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 11:30
Solista Lidia Buble și-a exprimat în ultima perioadă dorința de a întemeia o familie, însă, potrivit informațiilor recente, pare că nu a găsit încă partenerul potrivit care să împărtășească aceeași viziune asupra vieții de cuplu și a planurilor pe termen lung. Artista se află într-o relație cu Horațiu Nicolau, care este cu aproximativ dublul vârstei ei, însă, până în prezent, nu s-a concretizat ideea de căsătorie sau de întemeiere a unei familii. Iată ce a spus artista!

Din ceea ce se știe, Lidia Buble are convingeri tradiționale privind căsătoria și copiii. În viziunea ei, mariajul ar trebui să fie primul pas, urmat de venirea pe lume a copiilor, ceea ce reflectă o abordare considerată „de modă veche” în societatea contemporană. În ciuda dorinței de a avea o familie, artista nu a luat încă decizii concrete legate de căsătorie sau de planificarea copiilor, preferând să aștepte momentul potrivit.

Lidia Buble și Horațiu au probleme în relație?

Recent, artista a participat la balul tematic inspirat de serialul Bridgerton, un eveniment care a reunit atât vedete din România, cât și actori internaționali, printre care și Luke Thompson. Apariția sa la acest eveniment a fost remarcată, Lidia Buble atrăgând atenția prin stilul său vestimentar și prezența elegantă. Evenimentele de acest tip, care combină elemente de modă, cultură și divertisment, par să fie pentru artistă oportunități de socializare și networking, însă nu există informații că acestea ar fi fost folosite pentru stabilirea unei relații serioase.

La eveniment vedeta a susținut mai în glumă, mai în serios că poate cine știe pleacă cu „hăndrălăul din ultimul sezon”, adică cu Luke Thompson. Aceasta a mai susținut că s-a făcut frumoasă degeaba și că poate o va remarca.

„Păi vedem în seara asta, poate plec de aici cu hăndrălăul din ultimul sezon (actorul Luke Thompson din serialul ‘Bridgerton’, prezent la evenimentul din București – n.red.), că am văzut că își caută muiere.

Dragul meu, eu nu m-am machiat degeaba și nu mi-am făcut părul degeaba. Deci te aștept în seara asta. Vă anunț după bal dacă m-am îndrăgostit la prima vedere sau nu”, a spus Lidia Buble pentru Viva.

Pe lângă preocupările legate de viața personală, Lidia Buble acordă o atenție deosebită stilului de viață și menținerii siluetei. Artista urmează un program strict care implică atât alimentație controlată, cât și activități fizice regulate. În cadrul pregătirilor pentru concerte, solista adoptă o disciplină alimentară riguroasă, iar în viața de zi cu zi combină exercițiile fizice cu masaje și alte metode de întreținere a corpului și a energiei. De asemenea, artista evită consumul excesiv de dulciuri și alcool, nu fumează și are grijă să se hidrateze corespunzător. Aceste obiceiuri fac parte dintr-un stil de viață echilibrat care îi permite să fie în formă, dar și să își protejeze sănătatea vocală și fizică.

