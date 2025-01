Lidia Buble, vizită fulger la salon deghizată, dar n-a trecut neobservată! A scos din buzunar o mică avere pentru tratamentul salvator

Lidia Buble știe că obrazul subțire cu cheltuială se ține! Astfel, acționează ca atare! Concret, roșcata, fiind una dintre cele mai iubite artiste din România, face tot posibilul să rămână relevantă inclusiv din punct de vedere fizic, așa că zilele trecute a fost surprinsă de CANCAN.RO în zona Miorița. Și unde altundeva dacă nu în incinta unui salon de înfrumusețare renumit pentru tratamentele faciale de înaltă calitate?! Bine… asta pentru că și-a ars singură pielea de pe față!

Cunoscută pentru stilul său autentic și pentru grija pe care o acordă imaginii sale, Lidia a ales să își răsfețe, dacă se poate spune așa, recent tenul cu proceduri moderne, menite să-i accentueze frumusețea naturală. Sau… să o refacă ținând cont că a pățit-o cam rău după ce s-a gândit să-și aplice singură două produse care au afectat-o destul de rău!

Cu șapca trasă pe ochi, îmbrăcată lejer, în ton cu tendințele actuale, adică într-o pereche de blugi largi, un hanorac și un sacou supradimensionat peste, cântăreața a coborât din autoturismul său și s-a îndreptat glonț către intrarea în salon! Și în cazul ei… graba n-a stricat treaba. 🙂

Vizita artistei în locația respectivă demonstrează încă o dată importanța pe care aceasta o acordă rutinei de îngrijire personală, putând fi luată cu ușurință drept exemplu de tinerele care vor să nu aibă probleme cu tenul în viitor. Nu mai puneam la socoteală și că tratamentele respective se ridică la niște costuri destul de mari, prețul unei singure proceduri plecând de la vreo 200 de euro. Că e altă discuție, ea făcându-și mai multe. Na… printre altele, Lidiei i-a fost luat sânge din mâna și mai apoi i-a fost injectată plasma în față… ceva destul de complicat!

Această apariție vine ca o confirmare a faptului că grija acordată persoanei proprii nu este doar un moft, ci o necesitate, mai ales pentru vedetele care sunt mereu în lumina reflectoarelor, iar ochii sunt ațintiți asupra lor. Știm deja că mulți vânează defecte, astfel că, probabil, Lidia Buble, vrea să evite o situație de genul. Cine știe?!

„Încă îmi cumpăr haine second hand”

În cadrul unui interviu acordat recent pentru publicația noastră, Lidia Buble a dezvăluit că este o iubitoare de fashion și acordă foarte multă atenție modului în care decide să iasă din casă. Cântăreața a vorbit despre cât de modestă era pe vremuri familia ei și că-și permitea doar haine second hand. Cu toate acestea, unele năravuri nu se schimbă, astfel că Lidia apelează în continuare la piesele deja purtate și puse la vânzare.

„Deja se știe că provin dintr-o familie foarte modestă, dar de mică am iubit fashionul, însă nu mereu mi-am permis să îmi cumpăr piesele pe care mi le doream. Așadar, din alocație, că așteptam alocația ca pe pita caldă, mergeam jos, la un second hand lângă bloc, și găseam niște piese foarte frumoase. Mai nou le spune vintageuri. Să știi că și în momentul de față dacă trec pe lângă un second hand și văd o piesă care îmi place, mi-o cumpăr. Dar piesa pe care am iubit-o, dar s-a rătăcit pe undeva, este un sacou dintr-o colecție foarte veche Escada. Știu că, de fiecare dată când mergeam la școală sau la biserică sau la un eveniment important, îl purtam cu mândrie”, a dezvăluit Lidia Buble, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

