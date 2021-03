Like Creața a devenit mămică! Cum arată fiica vedetei 

Like Creața trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Astăzi, 7 martie, vedeta a devenit mămică pentru prima dată. Fiica ei a decis să vină mai devreme pe lume, decât preconizau medicii. Astfel, anul acesta Like Creața va sărbători ziua de 8 martie, pentru prima dată, în calitate de mămică.

Like Creața și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că minunea s-a produs. Cea mică a venit mai repede pe lume și asta nu poate decât să o bucure foarte mult. Vedeta este atât de fericită și fascinată de micuța ei, încât profită de fiecare clipă pe care o petrece alături de ea. Pentru a imortaliza acest moment, Creața a făcut o fotografie pe care a și încărcat-o pe contul ei de Instagram, acolo unde le-a făcut cunoștință fanilor cu cea mică.

„O iubesc de mor? Da, am născut și suntem bine, dar n-am apucat să postez… e prea frumos cu ea și am uitat de Instagram/Facebook? Vă super mulțumesc pentru mesaje ?? Ne revedem curând! ♥️

PS: mâine mergem acasă ? #zilemagice”, a scris Like Creața în descrierea fotografiei.

Like Creața a numeroase felicitări

Fanii nu au întârziat să reacționeze în secțiunea de comentarii și să îi ureze toate cele bune vedetei, cât și micuței. „Felicitări! Multă sănătate și să vă bucurați de ea!! E o scumpă!❤❤❤❤❤❤??”, „Cel mai frumos cadou de ziua femeii. Să îți petreci ziua acasă, cu minunea ta în brațe! Felicitări!! Și La mulți ani de ziua mamei!”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii ale internauților.