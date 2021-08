Lili Sandu are probleme, ca mămică. Ea le-a cerut ajutorul admiratoarelor mămici ale ei de pe rețelele de socializare, pentru că întâmpină probleme în creșterea fiului ei. A izbucnit chiar în lacrimi.

Lili Sandu nu trece printr-o perioadă fastă, cel puțin așa susține vedeta. Fiul ei nu mai vrea să doarmă singur, mai mult, are nevoie de alăptare de cel puțin patru sau de cinci ori pe noapte. Iar în aceste condiții, Lili Sandu este foarte irascibilă. ”Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez. Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat”, a spus Lili Sandu. (CITEȘTE ȘI: LILI SANDU NU A MAI REZISTAT ŞI LE-A DAT TUTUROR VESTEA CEA MARE: ”SUNT FERICITĂ SĂ VĂ ANUNŢ CĂ… ”)

Lili Sandu a izbucnit în lacrimi! Le-a cerut ajutorul mămicilor care o urmăresc pe Instagram

Deși este o mamă echilibrată, Lili spune că a ajuns într-o stare de bipolaritate. ”Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine. Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă. Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate. Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor. Am tot felul de stări și încerc să mi le țin sub control, mă rog, e și normal, sunt și hormonii care nu-mi dau pace în ultima perioadă”, a spus Lili Sandu pe pagina sa de Instagram. (NU RATA: VEDETE VEGETARIENE. ACESTEA SUNT PERSONALITĂŢILE CARE AU ALES STILUL DE VIAŢĂ VEGAN)

”Am avut o stare foarte ciudată și mă gândeam dacă e bine ceea ce fac, că poate nu trebuie să gândesc așa, poate nu sunt îndeajuns de bună ca mamă să mă gândesc că nu vreau să-l mai alăptez ca să nu se mai trezească noaptea”, a completat Lili Sandu.

Sursa foto: Instagram