Lili Sandu și Silviu Țolu, adevărul despre relația lor: „Nu mai suntem noi de când am devenit părinți!”

Lili Sandu și Silviu Țolu au devenit părinți de aproape un an, iar viața lor s-a schimbat radical. Pe lângă responsabilitățile și anxietățile cu care se confruntă zi de zi, și viața lor intimă a avut de suferit. Cei doi și-au deschis sufletul, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO și au dezvăluit cum s-au transformat din două persoane dornice de aventură în părinți responsabili și, uneori, prea protectivi.

Apariția unui pui de om vine la pachet cu foarte multe responsabilități și, de multe ori, îți schimbă viața radical. Este și cazul cuplului format din Lili Sandu și Silviu Țolu. Cei doi sunt foarte încântați că Dumnezeu i-a binecuvântat cu un băiețel sănătos, care reușește să le pună zâmbetul pe buze, însă rolul de părinte nu e deloc ușor.

Pe lângă problemele cu care se confruntă zilnic, Lili și Silviu recunosc faptul că viața intimă a fost și ea afectată.

CANCAN.RO: Am văzut că ați fost în vacanță. Ați fost singuri sau cu băiețelul vostru?

LILI SANDU: Am fost cu el. Deocamdată, nu ne încumetăm să plecăm fără el. Eu alăptez și atunci e mai dificil.

CANCAN.RO: Nu a fost dificil? Mă gândesc că atenția voastră a trebuit să fie îndreptată către el.

LILI SANDU: Am avut-o și pe mama cu noi și atunci a fost ok. Chiar și așa a fost foarte dificil. În sensul că ne trezeam la șase și jumătate dimineața și nu puteam să stăm la petreceri până târziu.

SILVIU ȚOLU: A fost și relaxant. Adică, atunci când ești într-un decor ca acela, cu mare și plajă, chiar dacă ai același program ca acasă, tot simți că ești într-o vacanță.

CANCAN.RO: Cum e micuțul? Am văzut că a avut ceva probleme de sănătate și ai fost foarte speriată.

LILI SANDU: A avut otită de la zbor. Când ne-am întors a avut ceva probleme, după care a făcut roseola infantum, chestii pe care le fac bebelușii. Mă panichează de fiecare dată când face febră, dar acum este foarte bine. E îngrozitor să vezi că are febră 39 și să nu știi ce să-i faci.

Lili Sandu, dezvăluiri despre stările prin care trece

CANCAN.RO: Îmi aduc aminte că au fost și momente în care te-ai confruntat și cu stări de anxietate

LILI SANDU: Da, au fost și sunt momente de genul acesta pentru că e un omuleț de care trebuie să ai grijă tot timpul. Plus că te dă foarte mult peste cap, rutina ta și tot ce ținea de tine. Și, atunci, am momente în care acum rând și după aceea plâng. Dar am noroc cu Silviu că înțelege toate stările acestea. Oricum, eu l-am avertizat și i-am zis: „Orice ar fi să nu fugi!”

SILVIU ȚOLU: Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc, dar acum o înțeleg.

CANCAN.RO: Care dintre voi este mai panicat atunci când vine vorba de el? Nu neapărat în ceea ce privește starea de sănătate.

LILI SANDU: Eu sunt, nu știu de ce … Nu eram așa înainte, dar m-a dat peste cap. Sunt mult prea over protective și, nu e bine, dar e și primul copil și cică așa se întâmplă. De la al doilea, al treilea o să ne învățăm.

CANCAN.RO: Și, aveți în plan să fie și al doilea și al treilea?

LILI SANDU: Sincer, la cât de bine m-am simțit în timpul sarcinii și la cât de ușor m-am recuperat, clar aș mai vrea să mai avem copii, doar că mai sunt și alți factori de care trebuie să ținem cont. Plus că e foarte dificil cu un copil mic. Încă ne confruntăm cu mici probleme …

Lili Sandu și Silviu Țolu, adevărul despre relația lor

CANCAN.RO: Acum, sincer vorbind, relația s-a schimbat de când a apărut cel mic?

SILVIU ȚOLU: Da, nu mai avem același program, intervin alte responsabilități de fiecare parte.

LILI SANDU: Mai doarme și cu noi în pat, asta-i viața. S-a schimbat schimbarea.

CANCAN.RO: Asta a fost o decizie pe care ați luat-o de comun acord sau …

LILI SANDU: Nu, a fost o decizie pe care am luat-o când a fost bolnăvior și am zis: ” Hai să-l luăm cu noi” Bine, a fost și un pic egoism din partea mea pentru că-l alăptez și mi-e mult mai ușor și uite că a rămas cu noi în pat . Acum nu știm cum să-l mai dăm afară din pat.

CANCAN.RO: Înțeleg că aici ar fi problema, faptul că a afectat, într-un fel, viața voastră intimă

LILI SANDU: Nu doar asta … adică, tot ce facem îl are pe el în prim plan acum. Nu mai suntem noi … noi eram genul care ne luam bagajele și plecam.

SILVIU ȚOLU: Plus că ieșeam la date în fiecare săptămână, acum …

CANCAN.RO: Silviu, cum reușești să o impresionezi pe Lili?

SILVIU ȚOLU: Acum orice ieșire o impresionează.

LILI SANDU: Nu mai e vorba de impresionat … Avem nevoie, clar, să ne menținem relația și focul, dar acum suntem atât de uniți, încât nu se mai pune problema.

Sursă foto: instagram.com