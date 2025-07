Lili Sandu șochează cu o declarație neașteptată despre un coleg de la Pro TV: „Îl iubesc mai mult decât pe Silviu!”

Lili Sandu face declarația care dă peste cap toate aparențele! Vedeta Pro TV recunoaște că îl iubește mai mult decât pe tatăl copilului ei… dar nu e vorba de un alt bărbat din viața personală, ci de un coleg de pe platourile de filmare. Cine e misteriosul bărbat și cum a reușit să-i cucerească inima? Silviu a aflat adevărul direct de la ea!

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Lili Sandu a vorbit cu emoție despre legătura profundă pe care a avut-o mereu cu Pro TV. Deși viața a dus-o prin alte proiecte, actrița recunoaște că sufletește nu s-a desprins niciodată de locul în care a simțit că aparține cu adevărat.

”Am foartea multe amintiri frumoase. Am început în Numai Iubirea și eram atât de fericită. Pentru mine era doar Pro TV și atât. Nu mai exista altă televiziune. Fusesem în Școala Vedetelor, începusem să cânt, dar ziceam: băi, ce noroc să fii acolo (n.r.la Pro TV)

Și în 2005, când am intrat în gașca ”Numai iubirea”, jur, am fost către o familie. Deci tot timpul m-am simțit atât de bine. Bineînțeles că viața ne-a despărțit în toți anii ăștia și, da, am mai mers și prin alte părți, ca să zic așa, dar sufletul meu tot aici a fost.”

(Citește și: Lili Sandu, detalii despre traumele care au marcat-o de-a lungul anilor: „Lucrurile au rămas neclare între noi”)

În toți acești ani, Lili a încercat să găsească un echilibru între cariera profesională și sufletească, iar asta a contat mult pentru ea.

„Și mereu spuneam menegerilor, celor care mă reprezentau, că mi-aș dori să mă întorc, pentru că era locul în care mă simțeam că aparțin. Și ăsta e un mare lucru, știi? Bineînțeles că cu cariera profesională trebuie să alegi ce îți face bine, dar aici și sufletește mă simțeam bine și mi-era ciudă de fiecare dată când nu se legau lucrurile.”

”Este omul care a fost alături de mine și la bine, și la greu”

Destinul a făcut ca la 43 de ani să revină la Pro TV și să-și regăsească locul în această familie: „Știi, tu bineînțeles, mai băteam la casting și așa mai departe și nu se legau și zic, de ce? Și uite că la 44, 43 ani, s-au aranjat toate stelele pe cer ca să revin aici și să-mi găsesc locul, așa cum îmi place mie să spun.”

Cât despre omul care i-a rămas cel mai apropiat în tot acest timp, Lili spune: „Și sunt tare fericită, cunosc foarte mulți oameni. «Prințesă» pentru mine este cel mai iubit om (n.r. Andrei Dușe, regizor de platou). Cred că îl iubesc pe «Prințesă» mai mult decât îl iubesc pe Silviu! Și nu exagerez cu absolut nimic.”

(NU RATA: De ce nu s-a căsătorit până acum Lili Sandu cu Silviu Țolu. Cei doi sunt logodiți de 3 ani și au împreună un băiețel)

Această legătură specială a fost remarcată chiar și de Silviu, despre care Lili povestește: „L-am prezentat pe ”Prințesă” și lui Silviu și el mi-a zis, bă, acum înțeleg de ce. Adică este omul care a fost alături de mine și la bine, și la greu. Că sunt momente în care ești bine, momente în care nu prea ești bine, că ai și viață pe lângă, viață profesională, și veneam la platou, veneam la filmări și eram căzută și stăteam de vorbă.”

Această prietenie și susținere a făcut ca munca să fie ceva mai mult decât o simplă obligație: „De asta zic că s-a legat o relație sufletească și asta e mare lucru, să vii la muncă cu sufletul, nu cu «trebuie să fac asta»”, ne-a mărturisit vedeta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.