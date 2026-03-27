Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune artistul

De: Daniel Matei 27/03/2026 | 22:50
Celebrul cântăreț Lionel Richie a atras atenția asupra modului în care celebritățile ar trebui să-și trateze fanii, în contextul controversei recente legate de Chappell Roan.

Într-un interviu, Richie a spus că artiștii care aleg faima trebuie să accepte și interacțiunea cu publicul, subliniind că lipsa de respect față de fani le poate afecta serios reputația, mai ales în era rețelelor sociale. El a comparat comportamentul negativ cu „plantarea unor semințe rele” care vor avea consecințe în timp.

Richie, în vârstă de 76 de ani, a explicat cea mai mare greșeală pe care o fac artiștii atunci când aleargă după lumina reflectoarelor, în timpul unei discuții cu ginerele său, Joel Madden, în cadrul podcastului VEEPS Artist Friendly.

„Există un lucru pe care nu l-ai calculat. Sper că îți plac oamenii. Pentru că, dacă nu-ți plac oamenii, iată cum o să sune. Îți petreci prima jumătate a carierei spunând: „Uită-te la mine, uită-te la mine, uită-te la mine, uită-te la mine.” Și apoi, în sfârșit, devii faimos. «Nu te uita la mine. Nu te uita la mine. Nu te uita la mine». Universul ți-a dat ceea ce ai cerut. Vrei să fii faimos și bogat fără oameni? Nu funcționează așa. Trebuie să fii capabil să te implici”, a declarat el, citat de Page Six.

Declarațiile vin după ce Roan a fost criticată în urma unui incident din Brazilia, unde un agent de securitate ar fi tratat agresiv o fetiță fan, provocând reacții negative online.

Chappell Roan, în mijlocul unui scandal care o implică și pe fiica lui Jude Law

Cântăreața americană Chappell Roan e implicată într-un scandal internațional de proporții după un presupus incident care s-ar fi petrecut în timpul unui festival desfășurat în Brazilia.

Totul ar fi pornit într-un hotel din São Paulo, unde artista era cazată înainte de festival. Potrivit acuzațiilor făcute public de fotbalistul Jorginho Frello, soția sa, Catherine Harding, și fiica ei de 11 ani, Ada, care este copilul actorului Jude Law, au întâlnit-o pe Roan la micul dejun. Fetița, fană a artistei, ar fi trecut pe lângă masă, a zâmbit și s-a întors fără să interacționeze. La scurt timp, un agent de securitate ar fi intervenit agresiv, acuzând-o de „hărțuire” și speriind-o până la lacrimi.

Jorginho a reacționat public, criticând dur situația și sugerând că artista și echipa ei au exagerat în raport cu comportamentul unui copil. Harding a confirmat versiunea, susținând că incidentul a fost gestionat nepotrivit și că fiica ei „nu a făcut nimic”.

Consecințele au fost imediate: fetița a refuzat să mai meargă la concertul artistei, deși era un cadou de ziua ei. Artista a respins acuzațiile directe. Ea a declarat că nu a observat copilul și mama, nu a trimis niciun agent de securitate și, mai mult, persoana implicată nu făcea parte din echipa ei. Totuși, Roan și-a cerut scuze pentru situație și pentru faptul că fata s-a simțit inconfortabil.

