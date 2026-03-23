Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista

Cântăreața americană Chappell Roan e implicată într-un scandal internațional de proporții după un presupus incident care s-ar fi petrecut în timpul unui festival desfășurat în Brazilia.

Totul ar fi pornit într-un hotel din São Paulo, unde artista era cazată înainte de festival. Potrivit acuzațiilor făcute public de fotbalistul Jorginho Frello, soția sa, Catherine Harding, și fiica ei de 11 ani, Ada, care este copilul actorului Jude Law, au întâlnit-o pe Roan la micul dejun. Fetița, fană a artistei, ar fi trecut pe lângă masă, a zâmbit și s-a întors fără să interacționeze. La scurt timp, un agent de securitate ar fi intervenit agresiv, acuzând-o de „hărțuire” și speriind-o până la lacrimi, scrie Page Six.

Jorginho a reacționat public, criticând dur situația și sugerând că artista și echipa ei au exagerat în raport cu comportamentul unui copil. Harding a confirmat versiunea, susținând că incidentul a fost gestionat nepotrivit și că fiica ei „nu a făcut nimic”.

Consecințele au fost imediate: fetița a refuzat să mai meargă la concertul artistei, deși era un cadou de ziua ei.

Cum se apără Chappell Roan

Artista a respins acuzațiile directe. Ea a declarat că nu a observat copilul și mama, nu a trimis niciun agent de securitate și, mai mult, persoana implicată nu făcea parte din echipa ei. Totuși, Roan și-a cerut scuze pentru situație și pentru faptul că fata s-a simțit inconfortabil.

Roan, născută Kayleigh Rose Amstutz, a declarat că nu i-a cerut agentului de securitate să „urce și să vorbească” cu mama și fiica, despre care s-a dovedit a fi fosta iubită a lui Law, Catherine Harding, și fiica lor de 11 ani, Ada.

„Nu am făcut-o, [și] ei nu au venit la mine. Nu făceau nimic”, a clarificat Roan, în vârstă de 28 de ani. „Este nedrept ca agenții de securitate să presupună pur și simplu că cineva nu are intenții bune atunci când nu are niciun motiv să creadă, pentru că nici măcar nu s-a luat nicio măsură, adică, nu asta susțin eu”, a adăugat ea.

Vedeta pop a declarat apoi că nu „urăște” oamenii care sunt fani ai muzicii sale.

„Nu urăsc copiii, e o nebunie”, a adăugat ea.

Pe internet, opiniile sunt împărțite. În timp ce unele voci susțin că multe dintre vedete exagerează atunci când interacționează cu fanii și că au ajuns să fie deranjate de cele mai mici gesturi, alte persoane spun că vedetele au, totuși, dreptul la intimitate și dreptul de a refuza să interacționeze cu fanii atunci când simt că nu vor pur și simplu să o facă.

