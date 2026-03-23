Chappell Roan a devenit „persona non grata” în Brazilia după scandalul cu fiica lui Jude Law. Primarul din Rio de Janeiro, revoltat de situație

Chappell Roan nu este dorită în Rio de Janeiro de către primarul orașului, după ce fotbalistul brazilian Jorginho Frello a criticat-o dur pe cântăreața americană și pe agenția ei de pază pentru că ar fi agresat-o pe fiica sa vitregă.

Scandalul a izbucnit după un incident produs într-un hotel din São Paulo, unde artista era cazată înainte de festival. Potrivit acuzațiilor făcute public de fotbalistul Jorginho Frello, soția sa, Catherine Harding, și fiica ei de 11 ani, Ada, care este copilul actorului Jude Law, au întâlnit-o pe Roan la micul dejun. Fetița, fană a artistei, ar fi trecut pe lângă masă, a zâmbit și s-a întors fără să interacționeze. La scurt timp, un agent de securitate ar fi intervenit agresiv, acuzând-o de „hărțuire” și speriind-o până la lacrimi.

Primarul din Rio de Janeiro intervine în acest caz

Primarul orașului Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, a postat sâmbătă pe X că Roan, în vârstă de 28 de ani, nu va cânta niciodată la festivalul Todo Mundo no Rio cât timp el este în funcție, scrie Page Six.

Todo Mundo no Rio este o serie de evenimente muzicale internaționale gratuite, organizate pe plaja Copacabana, la care au participat superstaruri precum Madonna și Lady Gaga. Shakira va fi cap de afiș în luna mai.

„Vreau să spun că, atât timp cât voi fi la conducerea orașului nostru, această tânără, Chappell Roan, nu va cânta niciodată la Todo Mundo no Rio! Mă îndoiesc că Shakira ar face asta!”, a scris edilul.

Cum se apără Chappell Roan

Artista a respins acuzațiile directe. Ea a declarat că nu a observat copilul și mama, nu a trimis niciun agent de securitate și, mai mult, persoana implicată nu făcea parte din echipa ei. Totuși, Roan și-a cerut scuze pentru situație și pentru faptul că fata s-a simțit inconfortabil.

Roan, născută Kayleigh Rose Amstutz, a declarat că nu i-a cerut agentului de securitate să „urce și să vorbească” cu mama și fiica, despre care s-a dovedit a fi fosta iubită a lui Law, Catherine Harding, și fiica lor de 11 ani, Ada.

„Nu am făcut-o, [și] ei nu au venit la mine. Nu făceau nimic”, a clarificat Roan, în vârstă de 28 de ani. „Este nedrept ca agenții de securitate să presupună pur și simplu că cineva nu are intenții bune atunci când nu are niciun motiv să creadă, pentru că nici măcar nu s-a luat nicio măsură, adică, nu asta susțin eu”, a adăugat ea.

