Litoralul românesc se schimbă radical. Plaje noi la Costinești, Mangalia și 2 Mai

Veștile despre litoralul românesc pentru sezonul viitor indică transformări majore, care vor schimba modul în care turiștii vor folosi plajele.

Extinderile de la Costinești, Mangalia și 2 Mai aduc zeci de hectare noi de nisip, proiectele fiind în plină desfășurare, deși nu lipsesc vocile critice.

Litoralul românesc se schimbă radical

La Costinești, lucrările sunt cele mai avansate. Stațiunea va avea trei sectoare distincte de plajă, însumând aproximativ 27 de hectare. Zona care până acum era formată doar din stânci va deveni un spațiu dedicat relaxării, iar digul va fi transformat într-o promenadă cu vedere spre epavă.

„Din cele trei celule de plajă, una este finalizată – cea din centru, din zona Obseliscului este finalizată în proporţie de 60% şi cea din nordul staţiunii, dinspre epavă este nelucrată încă”, explică Marius Stamat, managerul firmei de înnisipare.

Primarul Dorin Jeanu subliniază impactul proiectului:

„Înnisiparea înseamnă foarte mult. Mai mult de 40.000 de turişti nu încăpeau pe această plajă, nici turiştii care petreceau în Costineşti nu aveau loc”.

Plaje noi la Costinești, Mangalia și 2 Mai

În 2 Mai, schimbările vor fi și mai evidente. Stațiunea, care dispunea doar de o fâșie îngustă de nisip, va beneficia de un sector lățit până la 100 de metri și de alte două plaje noi. Suprafața totală de nisip va ajunge la 17 hectare, ceea ce va modifica radical aspectul zonei.

La Mangalia, infrastructura de protecție este deja ridicată, toate cele patru diguri fiind finalizate. Înnisiparea propriu-zisă este programată pentru toamnă, iar la final stațiunea va dispune de 30 de hectare de plajă pe o lungime de 3 kilometri. Totuși, nu toți turiștii sunt mulțumiți de schimbări.

„Înainte era plaja mai frumoasă, nisipul era mai nisipos, dar acum e urât. E tare, nu îmi place”, spune o tânără. „Mi se pare că au stricat mai mult, pentru că nisipul nu e la fel de fin, nu au făcut cea mai inspirată alegere”, relatează un bărbat.

Pentru a nu afecta sezonul estival, lucrările vor fi suspendate pe timpul verii. Noile plaje sunt programate să fie complet funcționale în 2027.

