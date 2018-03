Liviu Vârciu va putea fi văzut de telespectatorii Antenei 1 în “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion. Artistul revine astfel la marea sa pasiune – actoria, fiind hotărât ca anul acesta să se concentreze cât mai mult asupra ei.

“Dacă ar fi să aleg între muzică și film, cu siguranță, aș alege filmul!”, spune Liviu Vârciu, care mărturisește că a primit propunerea de a juca în “Fructul oprit” cu mare bucurie.

“M-am uitat la serial, îmi place povestea, cam așa se întâmplă la noi cu dragostea asta interzisă. Este al optulea serial în care joc. Când am fost sunat, am zis imediat: < >. Îmi era foarte dor să joc în film! Dragostea mea cea mai mare și cea mai mare este filmul.”, declară actorul.

Personajul interpretat de Vârciu se va dezvolta și va ajunge să fie un pion extrem de important în povestea producției

“Costică se numește personajul meu. Este un nume predestinat pentru fața mea, nu am avut și eu un rol de director în toate filmele pe care le-am făcut. Costică e un tip așa ca mine, nu trebuie să joc un contre emploi. Trebuie să joc un băiat care a muncit, care a cântat înainte. A muncit toată viața și și-a deschis o pizzerie”.

Serialul îi dă posibilitatea lui Vârciu de a face echipă cu mari actori autohtoni. “M-am bucurat foarte tare când l-am văzut și pe Marian Râlea. Pentru mine, este un actor foarte foarte bun, iar în meseria asta ai mereu ce să înveți“, adaugă Liviu.