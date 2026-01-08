Localitatea din România unde nu se mai află niciun câine în lanț. Proiectul s-ar putea extinde

Există o localitate în România unde niciun câine nu se mai află în lanț. În decembrie 2025, Ștefan Mandachi a lansat un proiect care avea ca scop eliberarea câinilor și mutarea lor în țarcuri. Inițiativa a avut succes în satul Catrinari, județul Suceava, care a devenit astfel una dintre primele localități din România fără câini în lanțuri. Investiția în materiale și țarcuri a fost de 55.000 lei, dar a meritat efortul.

Întregul proiect a fost documentat în filmul „Freelanț”. Antreprenorul lansează astfel o provocare comunităților din mediul rural, oferă 50.000 de euro celor care se angajează să elibereze toți câinii și să le construiască țarcuri. În România există 4,3 milioane de câini cu stăpân și 600.000 de câini abandonați. Țara noastră este pe locul trei în Uniunea Europeană la numărul gospodăriilor care au cel puțin un câine. 60-70% dintre ei trăiesc în mediul rural, unde aproape jumătate sunt ținuți în lanț.

„Când Ștefan mi-a spus că vrea să facă un proiect de «dezlănțuire», am știut că trebuie să-l ducem la noi, în Țara Dornelor. Dar ne-a pus de la început o condiție: proiectul se realizează doar dacă îl terminăm rapid, cu termen-limită, pe 18 decembrie, ora 18:00. Am mobilizat o echipă înainte de sărbători și, în zece zile de la începerea construcțiilor, totul a fost gata, cu sprijinul sătenilor și al autorităților locale”, a explicat Vlad Pașcan, managerul proiectului.

Un localnic a refuzat să își elibereze câinele, apoi s-a răzgândit

Primăria Panaci a oferit suport logistic și a pus la dispoziție, ulterior, pavelele pe care sunt amplasate țarcurile. Primarul și medicul veterinar au sprijinit dialogul cu sătenii, iar proiectul a fost realizat prin cooperarea cu aceștia. A existat un singur caz de refuz din partea unui localnic, care, ulterior, după ce a înțeles scopul și beneficiile proiectului, s-a alăturat inițiativei, iar câinele său a fost și el eliberat și mutat în țarc.

„Au existat inițial rezerve legate de termenul foarte scurt, dar rezultatul obținut ne face să fim mândri. În doar câteva zile, toate gospodăriile cu câini au fost dotate cu țarcuri și cuști, iar faptul că oamenii au înțeles și s-au implicat arată că se poate. Catrinari este astăzi un exemplu pentru alte sate din România”, a precizat Vasile Cozan, primarul comunei Panaci.

Ștefan Mandachi vrea să extindă proiectul în mai multe localități

Ștefan Mandachi vrea ca modelul din Catrinari să fie urmat de cât mai multe localități rurale. Astfel, va oferi 50.000 de euro primelor cinci comunități (câte 10.000 euro/localitate) care elimină complet lanțurile și construiesc țarcuri și cuști pentru câini. Programul se adresează primăriilor, ONG-urilor sau asociațiilor locale. Pentru eligibilitate, fiecare localitate trebuie să elibereze minim 20 câini, iar fondurile vor fi acordate în ordinea aplicărilor, începând cu 15 ianuarie, până la epuizarea bugetului cu condiția să contribuie parțial și beneficiarii.

„Asta înseamnă mai mult de 1,5 milioane de câini legați. Lanțul rămâne una dintre cele mai acceptate forme de suferință în România. Am vrut ca prin documentar să scot în evidență nu doar lanțul ci și abandonul câinilor, care este tot un fel lanț, mai gros și mai scurt. Concluzia: cel mai gros lanț nu este cel de pe gâtul câinelui, ci din mintea noastră. Dacă înțelegi cu adevărat problema, te concentrezi pe ea și ai răbdare și te înțelegi cu oamenii, soluția există”, a mai spus Ștefan Mandachi.

Foto: Pixabay

