Locul din România unde respiri cel mai curat aer. Stațiunea uitată care uimește turiștii

Aerul poluant este prezent în majoritatea orașelor din România. Cu toate acestea, există o locație în care aerul pe care îl respiri este curat. Ba mai mult, poate fi o destinație potrivită pentru cei care vor să scape de agitația de la oraș și își doresc câteva momente de relaxare.

Numeroasele mașini și deșeurile sunt o combinație fatală pentru aer. În cele mai multe zone din țara noastră se văd aceste efecte. Totuși, o stațiune montană din inima Vrancei este ferită de aerul poluant. Aici poți găsi cel mai ozonat aer din țară. Stațiunea se află la doar trei ore de București, iar accesul se face foarte ușor pe toată durata anului.

Stațiunea în care să mergi dacă vrei să ai parte de aer curat

Soveja este locul din România în care poți respira cel mai curat aer. Este în apropiere de București, iar cu mașina faci doar trei ore. Cei care vor să lase mașina acasă și să facă o plimbare cu trenul o pot face pentru că trebuie să călătorească până la Focșani, iar de acolo există transport în comun. Datorită aerului pe care îl oferă Soveja, autoritățile au decis la începutul secolului XX să facă o stațiune balneoclimaterică. Până în anii 1989, stațiunea era plină de turiști, însă după revoluție a devenit un loc uitat de lume.

În această perioadă, stațiunea a trecut printr-o degradare incredibilă și acum este aproape abandonată. Foarte multe hoteluri și alte construcții au fost lăsate de izbeliște, însă aerul a rămas la fel. Din acest motiv, Soveja merită vizitată în continuare.

Ce poți face în Soveja

Deși multe au fost lăsate în paragină, inclusiv Lacul Verde este plin de deșeuri, există o mulțime de atracții turistice aici. Cei care ajung în Soveja pot vizita Mausoleul Eroilor, o construcție ridicată în memoria eroilor din Primul Război Mondial care poate fi găsit chiar aproape de intrarea în stațiune. Schitul Soveja este un alt obiectiv renumit, la fel și Cabana Dragomir care este locul în care stătea Nicolae Ceaușescu atunci când pleca la vânătoare.

Pe de altă parte, stațiunea este un loc potrivit pentru românii care vor să se bucure de câteva clipe de liniște, pentru cei care vor să se bucure de priveliște, dar mai ales pentru cei care vor să respire cel mai pur aer din țara noastră.

