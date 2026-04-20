Locul superb din Europa în care trebuie să ajungi vara asta. Plaja Roșie se află în apropiere de România

De: Denisa Crăciun 20/04/2026 | 22:05
Plaja Roșie, Santorini pexels

Vacanțele de vară se apropie cu pași repezi, iar mulți dintre noi ne gândim deja unde plecăm la vară. Cele mai iubite destinații sunt cele care au și plajă, pentru a ne bucura de soare. Un loc inedit, la doar câteva ore de România poate fi obiectivul principal în acest an.

Grecia este una dintre cele mai populare destinații și apreciate de români și nu numai. Mâncarea este delicioasă, plajele sunt superbe, iar atmosfera de vis. Există numeroase stațiuni preferate de oameni, însă există un loc mai puțin cunoscut de turiști. Aici, Plaja Roșie și trebuie neapărat adăugată pe listă și vizitată în această vară.

Locul de vis din Europa care trebuie vizitat

Vara este momentul preferat din an pentru mulți pentru noi și asta pentru că ne putem relaxa la soare. Cea mai cunoscută destinație pentru asta este Grecia. Aceasta deține mai multe insule superbe, care au fost luate cu asalt în ultimii ani. Cu toate acestea, există un loc mai puțin cunoscut, dar care poate oferi una dintre cele mai frumoase vacanțe. Se află în apropiere de Akrotiri și se numește Plaja Roșie situată în Santorini. Cei care ajung aici vor fi întâmpinați de o culoare roșie intensă. Fenomenul are loc datorită vulcanilor de pe insula Santorini. Stâncile au o culoare la fel de vibrantă și pot fi admirate în toată splendoarea lor chiar și pe timpul zilei.

Contrastul cu marea albastră este deosebit și oferă o priveliște care îți taie răsuflarea. Chiar dacă este atât de spectaculoasă, nu este atât de ușor de vizitat, astfel că nu mulți turiști ajung aici. Pentru a putea vizita Plaja Roșie trebuie să străbați un traseu destul de lung și greu și asta pentru că cei care s-au dus acolo au explicat că este posibil să cadă roci de pe stânci. Cu toate acestea, există turiști care au curajul să plece la drum spre plajă, iar aceștia spun că totul este de vis și merită. Așadar, insula trebuie vizitată în acest an, și nu doar pentru a face plajă, ci și pentru a descoperi un loc superb și pentru a trăi o experiență unică.

