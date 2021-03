Lora ar putea fi însărcinată? Imaginile care le-au dat de gândit fanilor

După ce a lipsit din platoul emisiunii” Vorbește lumea”, Lora a revenit alături de Cove. Însă… fanii au observat niște schimbări la artistă.

La un moment dat, Lora a avut niște grețuri matinale iar fanii artistei și-au pus semne de întrebare. Asta în ciuda faptului că blonda le-a explicat motivul absenței sale din emisiune: ”Am făcut o prostie, am mâncat ce nu trebuia. Mi-am stricat regimul alimentar, am început cu brânzică, cu dulce, cu o bezea… Am exagerat și m-am trezit greu azi dimineață!”, spunea Lora.

Potrivit artistei, consumul de carne îi provoca probleme de sănătata așa că a decis să fie vegetariană. Ulterior, însă, la o lună distanță istoria s-a repetat. Cove i-a anunțat pe telespectatori că Lora nu va fi prezentă în emisiune: ”Din păcate, astăzi nu va fi și Lora alături de noi, este bolnăvioară. Lora, multă sănătate și îți promit că mâine, când vei reveni, îți voi face o primire epocală”, spunea Cove.

Lora s-a simțit destul de rău din cauza rapelului și nu a putut să se ridice din pat: “Migrene, febră, maxim 36, dar eu simțeam că ard, că sunt mai fierbinte. Mă ustura carnea, nu mă durea, mă ustura carnea. Și nu puteam… gravitația era ori 1.000, nu puteam să mă ridic. Pentru mine, durerea de cap era anormală. (…)”, spunea Lora.

Totuși, apariția ei în platou… a ridicat multe semne de întrebare. Fanii au observat o ”burtică suspectă”, pe care Lora părea că vrea să o ascundă. Să fie, oare, artista însărcinată?

Vrea un băiețel și o fetiță

După ce Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil, Lora a făcut și ea un anunț inedit. Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește, în viitorul apropiat, să devină și ea mămică. „Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.