Lora, însărcinată? Cove a dat-o de gol în direct: „De ce oare are pofte?”

Cove a dat-o de gol pe Lora, în direct, la „Vorbește lumea”. Prezentatorul a sugerat, indirect, că artista ar fi însărcinată.

În timp ce vorbeau despre un preparat culinar, în platoul emisiunii „Vorbește lumea”, Lora, care și-a exprimat o poftă din senin, a fost imediat „taxată” de Cove.

„Iată, Lora are pofte. De ce oare? Lăsăm oamenii să decidă”, a spus cunoscutul prezentator de la Pro Tv.

Vrea un băiețel și o fetiță

După ce Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil, Lora a făcut și ea un anunț inedit. Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește, în viitorul apropiat, să devină și ea mămică. „Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.

