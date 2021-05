Loredana Chivu a scăpat, în sfârșit, de emoții. Proprietarul spațiului pe care l-a închiriat a renunțat la procesul cu “diva”, după ce aceasta a părăsit apartamentul. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile. Între timp, blondina și-a găsit un nou “culcuș”, mult mai spațios și mai elegant, după cum susține pe rețelele sociale.

Pe 13 aprilie, CANCAN.RO anunțat, în premieră, că Loredana Chivu se află într-un proces și ar putea fi evacuată din locuința pe care a închiriat-o. Proprietarul a luat decizia de a o acționa în judecată în urma unor neînțelegeri, probabil la plată. După aproximativ o lună, litigiul aflat pe rol la Judecătoria Sectorului 2 s-a încheiat, după doar două termene.

“În temeiul art.406 C.proc.civ., ia act de renunţarea reclamantului la judecată”, au anunțat magistrații.

Proprietarul nu o mai avea la inimă?!

Părțile au ajuns, în cele din urmă, la un acord. Loredana Chivu a părăsit apartamentul, iar proprietarul și-a văzut, la rândul lui, interesul. De altfel, potrivit unor surse, acesta nu o mai dorea, sub nicio formă, pe blondină în locuința lui. Și, pentru a o forța să plece, a găsit un motiv întemeiat și a acționat-o pe “divă” în judecată. (VEZI ȘI: LOREDANA CHIVU, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE S-A SCRIS CĂ A FOST AGRESATĂ DE SOȚIA UNUI MILIONAR)

Și-a găsit un nou apartament

De partea cealaltă, Loredana Chivu susține, pe rețelele sociale, că, de fapt, își dorea o casă mult mai frumoasă și mai spațioasă, pe care a și prezentat-o prietenilor virtuali.

“Casă nouă, vise vechi”, a scris Loredana Chivu, recent, pe Instagram, mândră că are o nouă locuință în Capitală.

Probleme peste probleme

În concluzie, primăvara nu pare să fi venit deloc bine pentru Loredana Chivu. În afara faptului că a fost acționată în judecată, blondina și-a “renovat” posteriorul, printr-o intervenție controversată, de injectare fesieră. Fesele ei, între timp, s-au “topit”, iar fosta asistentă TV i-a dat deja în judecată pe medicul care a operat-o și pe Valentin Burada, patronul clinicii de înfrumusețare. Dar, într-un final, s-a mutat în casă nouă și procesul de evacuare s-a stins, așa că, măcar dintr-un punct de vedere, Loredana Chivu poate răsufla ușurată.

Loredana Chivu, adepta operațiilor estetice

Până la 31 de ani, Loredana Chivu a trecut prin multe intervenții estetice. În urmă cu mai multe luni, blondina mărturisea că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări.

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. Nu, nu am cercei în sâni”, a mărturisit, la momentul respectiv, Loredana Chivu. (NU RATA: CUM A REACȚIONAT UN AFRICAN ÎNFIERBÂNTAT DUPĂ CE LOREDANA CHIVU ȘI-A PUS O POZĂ ÎN CARE POARTĂ O CĂMAȘĂ DESCHEIATĂ, FĂRĂ SĂ AIBĂ SUTIEN)