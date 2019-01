Loredana Chivu vrea să devină mămică: ”Cu trecerea anilor mi s-a intensificat acest sentiment matern”

În ultima perioadă, Loredana Chivu a avut parte de multe experiențe neplăcute. Acum însă blondina și-a găsit liniștea și are o singură dprință: să devină mamă cât de curând!

De când a fost chemată să dea explicații în fața autorităților, în calitate de suspect într-un dosar de fraudă informatică, Loredana Chivu traversează unele dintre cele mai dificile momente din viață. Acum însă ea a învățat din greșelile ei și vrea să-și țină viața persoanlă departe de ochii curioșilor.

„De-a lungul anului am învăţat ceea ce mă face pe mine fericită şi împlinită şi e mai bine să-şi ţii viata personală pentru că sunt oameni care mă plac, sunt oameni care nu mă plac şi oamenii rău au de obicei tendinţa să strice şi am ajuns la vârsta la care cu siguranţă nu-mi doresc să strârnesc niciun fel de invidie. Da, asta consider că a fost o greşeală din partea mea, dar a fost o greşeală din care au am învăţat, o greşeală constructivă şi de obicei ce mi se întâmplă mie, mai bine sau mai rău învăţ şi din greşeli şi din lucrurile bune şi eu iau cu mine partea bună.

Da, atâta timp cât sunt fericită şi împlinită, restul nu prea contează. Niciodată nu poţi să spui ”sunt fericită”. Eu consider că viaţa este făcută din clipe de fericire şi trebuie să ştim să apreciem clipele alea de fericire pe care le trăim, să le trăim la o intensitate la care trebuie să fie trăite şi cam asta e”, a declarat Loredana Chivu.

Loredana Chivu vrea să devină mamă

Presată de probleme cu justiția, Loredana Chivu a luat calea credinței, se roagă mereu, iar, recent, s-a spovedit. Din fericire pentru blondină, prietenii nu au lăsat-o la greu și sunt mereu alături de ea, aceștia încercând să o ajute să depășească aceste clipe de coșmar.

Însă nu doar prietenii i-au fost alături ci și iubitul ei, cel cu care își dorește nespus să aibă un copil.

„L-am avut mereu (n.r. inel). E de la persoana cu care sunt. Îmi ziceai anul trecut că îţi doreşti să te căsătoreşti şi îţi doreşti să fii mamă. Da, îmi doresc, să fiu mamă e pe primul loc. Cu trecerea anilor mi s-a intensificat acest sentiment matern”, a mai spus Loredana Chivu.