Loredana Groza este în doliu, la trei luni de când și-a pierdut tatăl: „A dispărut o lume”

De: Irina Vlad 17/04/2026 | 12:01
Loredana Groza este în doliu! La fix trei luni de când și-a condus tatăl pe ultimul drum, artista a anunțat că a mai pierdut o persoană dragă. Este vorba despre unchiul ei, cel care i-a marcat copilăria. 

Anul 2026 a fost extrem de dificil pentru Loredana Groza. La doar trei luni după ce și-a pierdut tatăl -vezi AICI imagini de la înmormântare, artista trece din nou printr-o mare durere: a anunțat decesul unei alte persoane apropiate.

Este vorba despre unchiul ei, Nenea Ionel, omul alături de care a crescut, care i-a marcat copilăria și care i-a fost alături în anii de început. Într-un mesaj de rămas-bun încărcat de emoție, artista a rememorat cele mai frumoase clipe din copilărie și legătura specială pe care a avut-o cu unchiul său.

De asemenea, ea și-a amintit cu drag de valorile, principiile și credințele pe care le-a moștenit de la Nenea Ionel, repere care au contribuit la formarea ei atât ca om, cât și ca artist, mamă și femeie.

„Astăzi l-am condus pe ultimul drum pe Nenea Ionel… unchiul meu drag… Odată cu el a dispărut o lume, o lume în care am copilărit, am crescut mândră de rădăcinile mele de țărani răzeși, care au luptat pentru Ștefan cel Mare, iar drept răsplată acesta le-a dat pământ.

Pământ pe care am învățat de la Nea’ Ionel să-l iubesc și să-l respect. M-ai învățat să dau cu sapa, să secer grâul cu secera, să păzesc harbujii, să ies cu vacile la păscut, m-ai învățat că munca înnobilează, nu te coboară, oricare ar fi ea, atunci când o faci cu dăruire totală, fără să aștepți nimic la schimb…

Niciodată nimeni nu pleca din bătătura ta fără să fie omenit și fără să guste din celebrul tău vin negru din via de la Corboaia. Ai plecat pe neașteptate, într-o zi de Paște, când cerurile sunt deschise! Să-ți fie calea luminată și lină după o viață de sacrificii și suferință… să te întâlnești acolo sus cu toți cei din neamul nostru Palade și să dați o petrecere în rai, cu vin negru de la Corboaia… Iartă-mă că n-am stat mai mult cu tine în ultimii ani, tot timpul pe fugă, cu treburi care păreau importante. Îți mulțumesc, Nenea Ionel! Te voi iubi mereu…Odihnește-te în pace”, a fost mesajul Loredanei Groza de pe o rețea de socializare.

