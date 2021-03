Loredana Groza, mesaj emoționant în memoria Corneliei Catanga: „Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit”

Vestea morții Corneliei Catanga a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Artista s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator, iar familia și apropiații sunt în stare de șoc. Maria Dragomiroiu a aflat vestea tristă de la televizor.

Interpreta de muzică populară a mărturisit faptul că știa de situația în care se află fina ei. Cele două ar fi vorbit la telefon săptămâna trecută, iar Maria Dragomiroiu i-a recomandat Corneliei Catanga să meargă la spital.

”Am rămas muți când am auzit. Eu am vorbit vinerea trecută cu ea și mi-a zis că îi este rău și i-am zis ”Du-te la spital! Dă telefon!” și ea a zis ”Da, nașă!”. Și astăzi am aflat vestea. Eu am crezut că este bine…”, a spus Maria Dragomiroiu la Antena Stars.