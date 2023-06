Lovitura de stat din Rusia s-a oprit. Prigojin și soldații săi fac cale întoarsă după o discuție cu președintele Belarusului

Rebeliunea declanșată de Evgheni Prigojin împotriva regimului lui Vladimir Putin a luat prin surprindere întreaga planetă. După ce trupele Wagner au înaintat destul de mult spre Moscova, sâmbătă seară s-au oprit. Schimbarea a survenit în urma negocierilor dintre Evgheni Prigojin și Aleksandr Lukașenko. După multe ore de discuții intense, președintele Belarusului a reușit să-l convingă pe conducătorul trupelor Wagner să oprească revolta împotriva liderului de la Kremlin și a armatei ruse.

De la izbucnirea războiului din Ucraina, Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a fost unul dintre principalii aliați ai președintelui rus Vladimir Putin. După ce a acuzat că mai mulți oameni de-ai săi au fost uciși într-un atac cu rachete lansat de armata rusă, Prigojin a decis să pornească o rebeliune împotriva liderului de la Kremlin. Mai mult, trupele Wagner au pornit spre Moscova, cu intenția de a răsturna conducerea Ministerului rus al Apărării.

Rebeliunea trupelor Wagner a fost oprită. Președintele Belarusului a fost omul „cheie” în dezamorsarea situației

După o noapte în care trupele Wagner au avansat către Moscova, ajungând la 300 de kilometri de oraș, întreaga planetă s-a alertat în privința acestei posibile lovituri de stat.

Totuși, situația s-a schimbat radical după intervenția lui Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Acesta a purtat mai multe runde de negocieri cu Evgheni Prigojin și a reușit să-l convingă să oprească rebeliunea împotriva regimului Putin și a armatei ruse. Astfel, Prigojin a dat ordin pentru retragerea mercenarilor din drumul lor spre Moscova. Potrivit BBC, trupele Wagner și-au oprit avansul spre capitala Rusiei.

„Au vrut să destructureze Wagner. Pe 23 iunie am încept marșul dreptătții, în 24 de ore am mers până la 200 km de Moscova. În acest timp, nu am vărsat nicio picătură de sânge a soldaților noștri. Acum a venit momentul în care s-ar putea vărsa sânge. De aceea, înțelegând toată responsabilitatea că ar putea fi vârsat sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre și ne îndreptăm în sens invers, în taberele luptă conform planului”, a declarat Evgheni Prigojin.

Sâmbătă seară, biroului de presă al regimului de la Minsk, a anunțat că Aleksandr Lukașenko a discutat pe parcursul întregii zile cu Evgheni Prigojin. Potrivit acestuia, „o opțiune profitabilă și acceptabilă pentru a rezolva situația a fost discutată, cu garanții de securitate pentru luptătorii Wagner”.

