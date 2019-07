Luis Lazarus aruncă bomba în cazul crimelor de la Caracal! A postat mesajele trimise de un comisar DIICOT pe Whatsapp: “Alexandra putea fi salvată”

Fostul jurnalist de investigații Luis Lazarus susține că unul dintre procurorii care s-au ocupat de acest caz, în fază incipientă, a început o investigație pe genunchi, fără să fie în stare să afle măcar ce mașină conducea Gheorghe Dincă.

”Atentiuneeeee! PROBA absoluta a incompetentei și prostiei poliției, care altfel ar fi putut salva aceasta fetița! La ora 23.23, la 12 ore de la apelurile Alexandrei, “militianul” numit Alexa, altfel Adj al Șefului poliției județene OLT, ii trimitea acest mesaj unui patron de firma de paza! Îl punea sa ii afle proprietarul masinii care o luase pe Alexandra! Deci ei nu mai aveau baze de date prin care sa verifice un vehicul înmatriculat, le epuizaseră și întrebau un privat! Va puteți imagina ce anchete făceau ăștia, in general, dacă ei nu erau in stare nici sa găsească o mașina, a carei culoare și marca o știau, intr-un orășel precum Caracal! Rezultatul tragic este ca negasirea la timp a acestei masini a dus la asasinarea fetei! De altfel a și recunoscut nemernicul de asasin lichidarea celor doua fete! Va spun eu de ce a recunoscut! Pentru ca are mai multe crime la activ și toată lumea vrea sa inchida cazul, cu ceea ce se știe deja și nu s-a mai putut “acoperi”! Ieri plutonierul de Coarna a încercat sa inducă opiniei publice ideea ca fetele sunt vii!!! Interesant! Oare ce manevra a încercat el sa facă? Acum va schimba argumentația și va debita o groaza de alte tâmpenii! Eu nu înțeleg totuși care e ideea? Sa apere derbedeii corupți de la Olt și Caracal, deja demiși? De ce ar trebui sa facă așa ceva? Poate răspundeti voi! Ciudat, f ciudat! Asta e România!”

A recunoscut că le-a ucis

Gheorghe Dincă a fost confruntat cu probele găsite de anchetatori și a recunoscut că le-a ucis pe Luiza Mihaela Melencu și Alexandra Mâceșanu.

Despre Alexandra, criminalul din Caracal a declarat că a ucis-o pentru că ar fi surprins-o în timp ce vorbea la telefon, la numărul de urgență 112.

Mai mult, suspectul ar fi spus că le-a lovit pe fete și că le-a ucis pentru că nu au vrut să întrețină relații intime cu el.

