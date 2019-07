Un anchetator care a participat la percheziţiile din Casa Groazei a făcut declarații teribile. Ce s-a întâmplat în curte în noaptea în care Alexandra a sunat la 112

Criminaliștii care se ocupă ce cazul mostrului din Caracal mai au multe informații de stabilit și de aflat, având în vedere că perchezițiile au continuat și astăzi pe proprietatea sinistră. În plus, Gheorghe Dincă nu a recunoscut că a luat-o pe Alexandra Măceșanu la ocazie, dar a spus că adolescenta a sunat la 112 de pe telefonul său mobil, mărturisire care i-a consternat pe oamenii legii. Un anchetator care a participat la percheziţiile din Casa Groazei a făcut declarații teribile despre ce s-a întâmplat în curte în noaptea în care adolescenta a implorat să îi fie salvată viață după ce a reușit să formeze numărul unic de urgență.

Sub protecția anonimatului, un procuror a povestit câțiva dintre pașii importanți care s-au făcut în noaptea în care Alexandra Măceșanu a sunat la 112 din Casa Groazei. După ce adolescenta a reușit să apeleze numărul unic de urgență, la Caracal s-au deplasat doi procurori de la DIICOT Craiova, şi aceştia fiind prezenţi atunci când s-a luat decizia ca să nu se intre în casă decât la ora 06:00. Conform datelor oficiale, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal au participat trei procurori: prim-procurorul Cătălin Alexandru Zăvoianu, procurorul Cristian Popescu şi procurorul Lucian Gabriel Trifu.

În cadrul interviului oferit recent, anchetatorul a dezvăluit că el și alți oameni ai legii au stat toată noaptea în preajma locuinței lui Gheorghe Dincă și că “nu s-a aprins nicio lumină, nu a fost nicio mişcare”.

“Toţi au fost acolo. Abia când s-au primit imaginile de pe camerele de supraveghere şi s-a putut vedea în ce maşină a urcat Alexandra, lucrurile au început să se contureze. S-a stabilit că proprietarul este Gheorghe Dincă. Dar pe imagini, şoferul nu se vedea foarte bine. Putea fi oricine, nu neapărat proprietarul. Când am văzut ce vârstă are acesta, am extins cercetările. Am stabilit că are un fiu. La început, noi îl suspectam mai mult pe fiu şi, normal, am solicitat mandat de percheziţie şi la domiciliul acestuia. La miezul nopţii, nu aveam nimic sigur. Ştiam maşina, dar nu ştiam unde este, nu eram convinşi că maşina este în curtea proprietarului. Din cauza gardului extrem de înalt, nu se putea vedea nimic. Era întuneric, nu ne puteam da seama nici că acolo este un brad sau un nuc

Poliţiştii au întrebat procurorii dacă pot intra, dar aceştia au spus că riscul era prea mare pentru că nu exista certitudinea că maşina este în curte şi nici nu se putea stabili că aceea este adresa indicată de Alexandra. Toată noaptea am stat în preajma casei. Nu s-a aprins nicio lumină, nu a fost nicio mişcare. Când am intrat la ora 6.00, l-am găsit pe suspect treaz, în curte. Indiferent ce se spune acum, asta s-a întâmplat în acea noapte. Dacă s-ar fi văzut cea mai mică mişcare, sigur intram. Nu ştiu, însă, ce s-a făcut înainte pe această dispariţie, dacă s-a făcut ceva”, a declarat anchetatorul, potrivit adevarul.ro.

Una dintre profesoarele Alexandrei Măceșanu a făcut naveta cu Gheorghe Dincă

Olga Filip i-a fost profesoară Alexandrei Măceșanu la clasa de cusături, iar vestea că adolescenta a răpită, violată, torturată și omorâtă în chinuri a îngenuncheat-o de durere. În trecut, femeia a făcut naveta cu criminalul Gheorghe Dincă, iar în cadrul unui interviu a povestit cum au decurs situațiile în care s-a urcat în mașina lui.

“Niciodată nu mi-a dat de bănuit, deci nu… De la Caracal la Dobrosloveni eu am făcut naveta (n.r. – cu el) şi nu numai o dată. Ceilalţi nu mă luau până la Dobrosloveni, că-şi pierdeau clienţii de Slatina (n.r.: cursa este foarte scurtă, 5,5 – 6 kilometri). Şi el m-a luat de câteva ori. Zice: «Hai că eu merg până la Fălcoiu, mai merg cu o doamnă». Altădată mi-a spus: «Eu merg la Fălcoiu, mergeţi până la Dobrosloveni?». M-am urcat atunci numai eu şi el, eu m-am urcat în spate, că de-asta mi-e frică, acum, numai de naveta asta.

Mi s-a părut odată că era beat, parcă, sau nu ştiu cum, şi vorbă, şi privire, şi… Mi-a fost frică şi nu m-am mai dus cu nimeni, am rămas şi mă duceam cu microbuzul de Fălcoiu. Am mers de câteva ori bune, că, na, îl cunosc după fizionomie… Chiar am spus: Doaaamne, eu la ăsta m-am urcat? Dar om serios, om în toată puterea cuvântului, cum e vorba. L-aş fi ales pe el, de multe ori îmi era frică de alţii care aşteptau acolo. Urci la ăsta, că e om serios. Şi uite ce om serios era”, a declarat Olga Filip, relatează jurnaliștii de la Adevărul.