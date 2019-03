Luis Lazarus, petrecere de fițe cu politicieni și vedete! FOTO

Sâmbăta seara, la Cafeneaua Actorilor, Luis Lazarus și-a serbat ziua de naștere cu bucate alese, prezentări de modă spectaculoase, soliști de excepție, muzica live și lume bună.(CITEȘTE ȘI: DOVADA CĂ IUBITUL LUI BRIGITTE E DECIS SĂ RUPĂ LOGODNA! FOSTA DOAMNĂ NĂSTASE A PICAT „TESTUL FIDELITĂȚII” LA FERMĂ)

Lângă sărbătorit s-a aflat desigur și fetița lui, Ana Lazarus și logodnica Andreea Lazăr, alias Loulou, care a electrizat atmosfera. Printre invitații de seamă de la petrecerea pusă la cale de jurnalist s-au numărat mai multe nume sonore de pe scena politică dar și din showbiz-ul românesc Marius Marinescu, Andreea Crețulescu, dar și Costin Mărculescu au ținut să fie prezenți la petrecerea aniversară a lui Luis Lazarus.

Mai mult decât atât de la party nu au lipsit momentele inedite. Luis Lazarus a avut parte de o grandioasă prezentare de modă, iar cele mai sexoase manechine au defilat special pentru sărbătorit.

”Am împlinit 25 de ani”

„Mă simt foarte bine, am împlinit 25 de ani, hahaha, pe un picior. Sunt la fel ca întotdeauna, nu am îmbătrânit. Am rămas la fel. Doar că acum sunt mai înţelept, atâta tot. (…) E vorba despre 3 componente, iar prima regulă este să ai omul potrivit lângă tine. Rău cu ea, rău fără ea… eu am căutat-o pe ea vreo 40 de ani, când am găsit-o m-am liniştit. Omul cu care îţi petreci viaţa este principalul component, dacă ai omul potrivit nu mai îmbătrâneşti. Şi nu trebuie să bei cafea, nu trebuie să pierzi nopţile”, a mărturisit Luis Lazarus pentru o televiziune din România.