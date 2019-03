Primele imagini cu Roxana Vancea după ce și-a operat nasul. Uite cum arată fără bandaje!

În urmă cu câteva zile vă dezvăluiam, în premieră, AICI, că Roxana Vancea și-a făcut prima operație estetică. Cu toate că, în dese rânduri, a susținut cu tărie că n-ar schimba nimic la ea, sexoasa brunetă a apelat, într-un final, la serviciile medicului estetician. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă acum, în exclusivitate, imagini de senzație cu vedeta, după ce și-a operat nasul. (CITEȘTE ȘI: VICTOR SLAV A FOST ”DAT DISPĂRUT” DE LA ZIUA IUBITEI!)

Roxana Vancea este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc și asta pentru că duce o viață super-sportivă și se mândrește cu un fizic de invidiat. Cu toate că a spus că n-ar schimba nimic la ea, bruneta a apelat la un renumit medic estetician, Stan Vitalie, pentru „corectarea” nasului. (NU RATA, AICI: INTERLOPII AU FĂCUT CHETĂ CA SĂ-L ÎNMORMÂNTEZE PE NICU MAHARU!)

”Am apelat la medicul Stan Vitalie pentru o operație de rinoplastie. Sunt foarte bine, sunt o luptătoare. Mi-am revenit după anestezie, sunt conștientă acum. Totul a decurs foarte bine. Operația a durat aproximativ o oră și 40 de minute, iar după am stat aproximativ 40 de minute la terapie intensivă. Acum sunt în salon și totul este OK”, declara, în urmă cu câteva zile, Roxana Vancea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

A venit la control însoțită de o prietenă

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Roxana Vancea în timp ce se îndrepta spre renumita clinică privată din București, acolo unde a făcut prima operație estetică. (NU RATA, AICI: VĂDUVA MAGDA CATONE, DECLARAȚII EMOȚIONANTE DESPRE REGRETATUL ȘERBAN IONESCU: ”ÎMI E DOR DE EL…”)

Îmbrăcată lejer – cu un compleu din catifea și cu o șapcă pe cap, care-i masca bandajul de pe față – fosta concurentă de la Exatlon, însoțită de o prietenă, s-a îndreptat spre unitatea medicală. Renumitul medic o aștepta pentru o consultație.

După mai bine de jumătate de oră, timp în care este de presupus că medicul a supus-o mai multor investigații și s-a asigurat că recuperarea a decurs conform planului, bruneta a ieșit din clinică cu zâmbetul pe buze. Semn clar că este foarte bucuroasă de noua ei înfățișare. La plecare, Roxana Vancea, medicul și blondina care a însoțit-o s-au întreținut cordial preț de câteva minute în fața unității medicale. După care sexoasa brunetă s-a îndreptat spre mașina ei.

Stan Vitalie este unul dintre cei mai apreciați medici din România. Doctorul estetician este recunoscut pentru intervențiile chirurgicale fără cusur. Acesta a operat mai multe vedete din showbiz-ul autohton. Printre acestea se numără Daniela Crudu, Cristina Spătar, Roxana Ciuhulescu, Catrinel Sandu și Roxana Ionescu. (NU RATA, AICI: ROXANA VANCEA ȘI-A FĂCUT PRIMA OPERAȚIE ESTETICĂ, IAR NOI AVEM IMAGINI SUPER-EXCLUSIVE!)

”Sunt îndrăgostită de cineva, dar …”

„Mi-am făcut nasul puțin mai mic pentru că mi-am pus aparat dentar, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, iar dinții s-au dus puțin în spate și s-a cocoșat puțin nasul.. Decât să devin vreo frustrată complexată mai bine să repar problema.(…) Sentimental sunt OK. Am un suflet mare, dar nu sunt cu nimeni. Sunt singură. Sunt îndrăgostită de cineva, dar nu suntem împreună”, a declarat Roxana Vancea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Roxana Vancea, trucuri pentru a slăbi repede și sănătos

De când s-a lăsat de televiziune, pentru Roxana, sala de sport a devenit a doua casă. Astfel, de-a lungul anilor, ea a găsit rețeta unei minți sănătoase într-un trup sănătos și nu a ezitat să își dezvăluie din secrete. Recent, Roxana Vancea a sfătuit-o pe o adolescentă, care a întrebat-o cum poate slăbi, să renunțe la zahăr, prăjeli, făinoase, lactate și sucuri carbogazoase. (CITEȘTE ȘI: ANTRENORUL ”NAȚIONALEI” U21 A PLĂTIT UN SFERT DE MILLION € PENTRU UN BENTLEY UNICAT ÎN ROMÂNIA!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)