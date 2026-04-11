Lumina Sfântă a ajuns în București, cu un avion privat. Primele imagini

Patriarhia Română a păstrat și în acest an tradiția aducerii Luminii Sfinte din Ierusalim, organizând transportul acesteia către România printr-un zbor special, efectuat în Sâmbăta Mare.

Sfânta Lumină a sosit în România în jurul orei 18:30, aterizând pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. De aici, aceasta a fost distribuită delegațiilor eparhiilor Biserica Ortodoxă Română prezente la aeroport, potrivit Biroului de presă al Patriarhiei.

Ulterior, în jurul orei 19:00, Sfânta Lumină urma să fie primită la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Daniel.

„Sfânta Lumină s-a pogorat în Biserica Sfântului Mormânt astăzi la ora 14:13. Aşteptăm cu bucurie în această seară, în intervalul orar 18.00 – 18.30, ca părintele arhimandrit Ioan Meiu, superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, să aducă Sfânta Lumina pentru a fi oferită tuturor delegaţilor eparhiilor la aeroportul Otopeni”, a declarat Patriarhia Română sâmbătă după-amiază.

Ceremonia de la Sfântul Mormânt

În urma conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu pe 28 februarie, Biserica Sfântului Mormânt a fost închisă timp de 40 de zile.

La sosirea Patriarhului, începe o procesiune tradițională în care Sfântul Mormânt este înconjurat de trei ori, conform relatărilor News.ro.

Ulterior, Mormântul este deschis, iar schevofilaxul – clericul responsabil de obiectele și veșmintele liturgice – introduce în interior candela „neadormită”, stinsă, care urmează să fie aprinsă de la Sfânta Lumină.

Patriarhul își scoate veșmintele arhierești și rămâne îmbrăcat doar în stihar alb. După care ia patru buchete de câte 33 de lumânări și intră în Sfântul Mormânt. În interior îl însoțește și reprezentantul comunității armene, care are acces într-o încăpere alăturată, de unde urmărește desfășurarea ritualului.

Acolo, Patriarhul rostește în genunchi rugăciunea specială, cerând binecuvântarea și primirea Luminii Sfinte pentru credincioși. La scurt timp după rugăciune, se spune că lumina se arată și umple biserica.

În același moment, este aprinsă și candela „neadormită” din interiorul Mormântului. Ceremonia se încheie prin ieșirea Patriarhului și împărțirea Luminii Sfinte către credincioși.

