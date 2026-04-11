Hristos a Înviat! Mesaje de Paște deosebite și urări creștine pentru toți cei dragi

Pe 12 aprilie 2026, creștinii sărbătoresc Învierea Mântuitorului. În noaptea de 11 spre 12 aprilie se merge la biserică pentru slujbă, pentru a se lua lumină și anafură. Cu acest prilej, românii își trimit mesaje de Paște cu „Hristos a Înviat!”

După cum este tradiția de zeci de ani, în noaptea de Înviere credincioșii merg în vizită la familie unde ciocnesc, după slujbă, ouă de Paște și se salută cu tradiționalul „Hristos a Înviat!” / „Adevărat a Înviat!”

Mesaje de Paște fericit

Tot în seara de Înviere, credincioșii le trimit mesaje cu „Hristos a Înviat!” prietenilor, rudelor aflate peste hotare, colegilor, vecinilor și celor dragi aflați la distanță. Îți prezentăm o colecție cu urări pe care le poți trimite și tu de Paște:

”Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul și în inimile voastre, bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!”

”Învierea Domnului să-ți umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase și inima de iubire! Hristos a Înviat!”

”Azi, în zi de mare sărbătoare, să coboare liniștea și pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței, bucuriei cu bunătate și căldură în suflete! Hristos a Înviat!”

”Sfintele sărbători de Paște să vă aducă liniște în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire și puterea de a dărui şi ajuta semenii. Hristos a Înviat!”

„Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ți aducă încredere, lumină, iubire, speranță. Clipe de neuitat alături de cei dragi și numai realizări!”

„Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să știe să iubească, iar cei bogați să învețe să dăruiască. Hristos a Înviat!”

„A sosit clipa mult aşteptată a liniştii, împăcării, bucuriei şi binecuvântării sufletului. Să lăsăm o clipă totul şi să mulţumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit. Hristos a Înviat!”

„Ce am greșit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din Sufletul Inegalabil al Lui Hristos, ca să renaștem în bucurie! Hristos a Înviat!”

„De sărbătoarea Învierii, să-ți deschizi inima către miracolul vieții și să primești cu brațele deschise bucuria și speranța pe care această zi le aduce în viața ta! Paşte fericit!”

Urări creștine pentru cei dragi

Cele mai frumoase urări vin mereu din suflet, dar poate nu ai destulă inspirație sau cauți un mesaj cu o profunzime aparte. Dacă nu știi ce să scrii în urările tale de Paște, îți prezentăm mai jos câteva texte scurte pe care le poți trimite ca SMS sau mesaje pe WhatsApp.

„Isus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a Înviat!”

„Cu lumânări aprinse şi sufletul curat să spunem împreună „HRISTOS A ÎNVIAT”!

„În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.

„Fie că Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!”

„De Paşti când zorile s-aprind şi la biserici clopotele bat, din inimă îţi zic Hristos a Înviat!”

„Poate distanța să ne țină departe unul de celălalt, însă nimic nu mă poate reține să-ți urez: Sărbători fericite și Hristos a Înviat!”

„Fie ca spiritul Paștelui să-ţi lumineze calea și să te călăuzească mereu către fericire! Paște fericit!”

„Hristos a Înviat! Cu ocazia sfintelor sărbători Paști, lumina divină să te învăluie și să te umple de fericire și bucurie!”

„Sfânta sărbătoare de Paște este un moment în care dragostea, pacea și seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a Înviat!”

