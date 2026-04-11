Mesaje de Paște haioase: Iepurași amuzanți și urări cu umor pentru prieteni și colegi

De: Irina Maria Daniela 11/04/2026 | 08:10
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Sfânta sărbătoare a Paștelui pică în acest an pe 12 aprilie, prilej cu care creștin ortodocșii din România rememorează Patimile și Învierea lui Iisus Hristos. Ca în fiecare an, tradiția spune că trebuie să fim mai buni și mai iubitori cu semenii, motiv pentru care v-am adunat o colecție de mesaje de Paște haioase!

Învierea Domnului va fi sărbătorită de ortodocși în noaptea dintre 11 și 12 aprilie, moment în care toți credincioșii merg la biserică pentru slujba de Înviere, dar și să ia lumină și anafură.

Mesaje de Paște haioase

Pentru că este o perioadă în care vom petrece mai mult timp în sânul familiei, nu trebuie să ne neglijăm nici prietenii sau colegii de la școală sau de la job. Pentru ei v-am pregătit o colecție de mesaje amuzante de Paște, pe care le puteți trimite alături de bune intenții și multe emoji-uri!

„M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte. Sărbători fericite!”

„Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate! Paște fericit!”

„16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!”

„Anul acesta nu mai există sponsorizări aşa că îţi aduc doar urări de fericire, sănătate, veselie şi multă iubire. Semnat: Iepuraşul!”

„Paşte mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!”

„Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari! Paște fericit!”

„Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau unul dintre acele mesaje de Paște.”

„Să ai un Paște fericit, cu ouă roșii, cozonac pufos și iepurași jucăuși! Să nu uiți să-l lași pe iepuraș să-ți aducă și ceva bani, nu doar ciocolată!”

Urări de Paște amuzante

„Iepuroiul nu mai vine, că nu prea se simte bine. A aflat din Parlament că e criză în buget. Aşa că s-a îmbătat ca să nu fie crizat! PAŞTE FERICIT!”

„Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte! Sărbători fericite!”

„Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, Hristos va Învia!”

„De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame. Paște fericit!”

„Să-ţi fie viaţa pufoasă ca un cozonac, fără griji ca a unui mieluşel, colorată ca un ou de Paşte şi luminoasă ca Ziua Învierii. Hristos a Înviat!”

„Anul acesta, iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine. Paște fericit!”

„Paşte fericit că iarbă e destulă! Sărbători fericite!”

„Să-ți fie masa plină, frigiderul gol și burta fericită! Paște cu zâmbete și prieteni veseli!”

„Cioc! Cioc! Astăzi am ieşit din ou special pentru tine. Îți urez un Paşte fericit cu râsete și voie bună. Hristos a Înviat!”

„Paște fericit! Să nu uiți: dacă mănânci prea mult cozonac, dă vina pe iepuraș!”

„Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să vă aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
Parteneri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile