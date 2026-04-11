Acasă » Știri » Paște Fericit 2026! Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări cu imagini pentru familie și prieteni

Paște Fericit 2026! Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări cu imagini pentru familie și prieteni

De: Irina Maria Daniela 11/04/2026 | 09:00
Paște Fericit 2026! Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări cu imagini pentru familie și prieteni
Paște Fericit 2026! Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări cu imagini pentru familie și prieteni. Sursa foto: Shutterstock
Pe data de 12 aprilie, creștinii sărbătoresc Paștele ortodox, la o săptămână după Paștele catolic. Acesta a picat în 2026 pe 5 aprilie, în Duminica Floriilor. Timp de 40 de zile, ne vom saluta cu „Hristos a Înviat!” și vom răspunde cu „Adevărat a Înviat!”. Îți prezentăm, în rândurile următoare, cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări cu imagini pentru familie și prieteni.

După o lună de post, care a început în februarie 2026, creștinii celebrează Învierea Domnului pe 12 aprilie. Pe 21 mai vom celebra Înălțarea Domnului, prilej cu care creștinii se salută cu „Hristos S-a Înălțat!” și vom răspunde cu „Adevărat S-a Înălțat!”

La 50 de zile după Paște, creștinii vor sărbători și Rusaliile, eveniment care încheie ciclul pascal și comemorează pogorârea Sfântului Duh. Anul acesta, Rusaliile pică pe 31 mai și 1 iunie 2026.

Când va fi Paștele ortodox în următorii ani

  • Paștele Ortodox 2027 – 2 mai
  • Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie
  • Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie
  • Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Mesaje de Paște Fericit în 2026

Dacă vrei să le transmiți celor dragi, prietenilor sau colegilor o urare specială în această zi sfântă, am pregătit pentru tine o colecție de mesaje din care te poți inspira:

„Pentru unii, Paștele e un moment de întregire a familiei, în care își doresc pace și bucurie. Pentru alții, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de școală. Pentru mine e pur și simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Paște fericit!”

„O singură dată pe an e Paștele. O zi specială, îmbogățită de aroma bucatelor tradiționale și parfumul florilor de primăvară și al tău! Paște fericit!”

”Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grijă și un răspuns la fiecare întrebare! Învierea Domnului să aducă în suflet bucurie și iubire. Paște fericit, alături de cei dragi!”

”Redescoperă sentimentele sincere ce ți se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste și sprijin, fii la fel de iubitor și plin de căldură cum numai tu știi să fii! Paște fericit!”

”Fie ca lumina Învierii să-ți umple sufletul de speranță, liniște, bucurie și iubire! Aș vrea să petrecem Paștele împreună. Deși știu că nu e posibil, îți voi fi alături cu sufletul și fie ca speranța Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paște fericit!”

Urări de Paște Fericit în 2026

”Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște Fericit alături de cei dragi!”

„Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paște Fericit!”

„Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa și să vă aducă numai armonie, fericire și multă iubire. Paște fericit!”

„O Duminică fericită de Paște! Fie ca miracolul Învierii să vă lumineze viața cu dragoste, fericire și bucurie!”

„Să ai parte de-o masă îmbelșugată cum e iarba de bogată! Paște Fericit!”

„Primește de la Iepuraș un gând bun și multă sănătate! Paște Fericit!”

„Paște fericit! Să ne deschidem inimile pentru a primi lumina și bucuria pe care Învierea le aduce.”

„Paște fericit! Fie ca lumina Învierii să-ți aducă pace, bucurie și înțelepciune în viața ta.”

