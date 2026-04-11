Prognoza meteo de Înviere. Ninge în plină primăvară: iarna revine și lovește România în aprilie

De: Paul Hangerli 11/04/2026 | 06:30
Iarna revine de Înviere, sursa-colaj CANCAN.RO

Chiar dacă temperaturile cresc ușor față de zilele precedente, în ziua de Înviere vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei. Precipitațiile, în general slabe, vor fi prezente în mai multe regiuni, iar la munte iarna încă își face simțită prezența. În ansamblu, o zi de primăvară capricioasă, în care soarele va alterna cu norii și cu episoade de ploaie sau chiar ninsoare.

Vremea în România de Înviere

Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, ziua de Înviere aduce o ușoară încălzire în majoritatea regiunilor, însă valorile termice se vor menține sub cele normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar precipitațiile vor apărea pe arii restrânse în cea mai mare parte a țării, mai frecvente în sud, est și centru.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -5 grade în depresiunile montane și vor ajunge la 7 grade pe litoral.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu cer temporar noros și precipitații slabe izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 10–14 grade, iar minimele vor coborî până la 0–2 grade.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai ridicate, atingând 13–15 grade. Cerul va avea înnorări, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 6 grade.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul vor beneficia de cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime de până la 15 grade. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe izolate, iar minimele vor coborî spre 2–5 grade.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va rămâne rece, cu precipitații mixte pe alocuri. Temperaturile maxime vor fi între 7 și 12 grade, iar minimele între 0 și 4 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și în zonele montane, vremea va fi mai rece decât în restul țării. La munte va ninge, iar în zonele subcarpatice vor apărea precipitații mixte. Maximele vor fi de 6–10 grade, iar minimele pot coborî până la -5 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 12–14 grade, iar minimele vor fi mai ridicate decât în restul țării, între 5 și 7 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea va continua să fie mai rece decât normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar în cursul zilei sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 13–14 grade, iar minima va fi cuprinsă între 2 și 4 grade.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj, temperaturile vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, cu cer variabil și posibile ploi slabe.
  • La Timișoara, maximele vor ajunge la 14–15 grade, iar minimele la 4–5 grade, cu vreme relativ stabilă.
  • La Iași, se vor înregistra 3–11 grade, cu înnorări și precipitații mixte izolate.
  • La Craiova, valorile vor fi printre cele mai ridicate, cu maxime de 14–15 grade și minime de 4–5 grade.
  • La Constanța, temperaturile vor varia între 6 și 13 grade, cu cer noros și ploi slabe trecătoare.
    La Brașov, vremea va fi rece, cu maxime de 7–9 grade și minime ce pot coborî spre 0 sau chiar valori negative.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș, amendat drastic de Antena 1 după ieșirea necontrolată? Survivor stă pe un butoi de pulbere
Gabi Tamaș, amendat drastic de Antena 1 după ieșirea necontrolată? Survivor stă pe un butoi de pulbere
Vacanța în Rodos: locul unde trecutul și prezentul creează experiențe memorabile
Vacanța în Rodos: locul unde trecutul și prezentul creează experiențe memorabile
Aris nu e prima victimă celebră a năbădăiosului Gabi Tamaș. Faimosul de la Survivor l-a „altoit” ...
Aris nu e prima victimă celebră a năbădăiosului Gabi Tamaș. Faimosul de la Survivor l-a „altoit” și pe Mihai Bendeac. Care este motivul
Revenirea lui Paul Iacob se lasă așteptată. Deși marca un eurogol superb în poarta fostei sale echipe, ...
Revenirea lui Paul Iacob se lasă așteptată. Deși marca un eurogol superb în poarta fostei sale echipe, fotbalistul a avut o nouă ieșire agresivă
BANC | Bulă, Ștrulă și mielul de Paște
BANC | Bulă, Ștrulă și mielul de Paște
”Partajul” din divorțul momentului. Codruța Filip a plecat din căsnicia cu Valentin Sanfira doar ...
”Partajul” din divorțul momentului. Codruța Filip a plecat din căsnicia cu Valentin Sanfira doar cu hainele. Cum a fost deposedată și de mașina pe care a plătit-o de una singură
Vezi toate știrile